Windows bilgisayarda yıllar sonra bir ilk! Mavi ekran tarih oluyor, bakın ne geliyor
Microsoft, Windows bilgisayarlarda yaşanan hata nedeniyle kullanıcıların karşısına çıkan Mavi ekran kabusuna son vermeye hazırlanıyor. Mavi ekranın yerine gelecek yeni uyarı ekranı ortaya çıktı.
Windows kullanıcıları en başından bu yana bilgisayarlarıyla alakalı yazılımsal veya donanımsal bir hatada, mavi ekran, yani herkesin bildiği ölüm ekranıyla karşılaşıyordu.
Artık pek çok kişi için kabus olan mavi ekran, yıllar sonra değiştiriliyor. Windows’ta Blue Death orijinal adıyla yorumlanan mavi ekran, yakında siyah ekran ile güncellenecek.
Bu yılın başında Microsoft, BSOD hatasını incelemesinin ardından artık mavi ekranın siyah ekran olarak değiştireceğini açıkladı. Yeni tasarım, mavi ekrandan aşina olunan QR kod ve üzücü ifade simgesini kaldırıp siyah, sade bir görünümle güncellenecek.