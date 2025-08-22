Windows bilgisayarlar sil baştan değişecek! Windows 12’nin konsept görüntüleri paylaşıldı. Yepyeni
Windows 11 ile büyük ve modern bir tasarıma geçen Microsoft, yıllar sonra Windows 12 için hazırlıklara başladı. Teknoloji devinin yapay zeka ve görsel tasarıma odaklanması beklendiği yeni Windows 12.2’nin konsept görüntüleri ortaya çıktı.
Teknoloji devi Microsoft, yapay zekanın yanı sıra Windows işletim sistemiyle milyonlarca kullanıcıya hitap ediyor. Şirketin en kapsamlı olacak Windows 12 güncellemesine ilişkin ilk görüntüler gelmeye başladı.
Son olarak yıllar önce Windows 11 işletim sistemi ile karşımıza çıkan firma, Eylül veya Ekim aylarında Windows 11 25H2 adını verdiği yeni bir güncelleme yayınlamaya hazırlanıyor.
Kaynaklara göre Windows 11 25H2 sürümü çok kapsamlı bir güncelleme olmayacak. Bazı yeni özelliklerin yanı sıra işletim sisteminin daha stabilleştirilmesi, performans ve akıcılığın geliştirilmesi bekleniyor.