X çöktü mü, neden girilmiyor? X (Twitter) ne oldu, son durum nedir?
Elon Musk’ın sosyal medya platformu X, son birkaç aydır kesintiler yaşadı. Yapay zeka Grok’un entegrasyonu sonrası bu kesintiler artarken, 24 Mayıs itibariyle kullanıcılar bir kez daha erişim problemi bildirdi. Peki X çöktü mü, Twitter neden girilmiyor? X (Twitter) son durum nedir?
Son dönemde sosyal medya, bankacılık ve diğer dijital platformlar pek çok kez erişim problemi ve siber saldırılar ile karşı karşıya geldi.
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Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’in geliştirdiği Grok isimli model, geçtiğimiz aylarda X’e entegre etti. Hem faydalı bilgiler sağlayan hem de teyit için kullanılan Grok, bir süredir Twitter’da mevcut.
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