X (Twitter) çöktü mü, neden girilemiyor? Sosyal medya platformu X’e ne oldu?
Son günlerde bant daralmasıyla erişimde sorunlar yaşanan sosyal medya platformu X, son birkaç saattir dünya genelinde sorunlar yaşıyor. Peki eski adıyla Twitter yeni adıyla X çöktü mü, neden girilemiyor? X’e ne oldu, Twitter çöktü mü?
Türkiye’de son günlerde yaşanan siyasi olaylar nedeniyle internet ve sosyal medya platformlarında erişim sorunları yaşandı. Elon Musk’ın sahibi olduğu X, eski adıyla Twitter bir haftada yüzlerce hesap için mahkeme kararıyla erişim engeli getirildiğini açıklamıştı.
Eylemlerin başladığı ilk günler Instagram ve X dahil, tüm sosyal medya platformlarına bant daralması uygulandığı ortaya çıkmıştı.
27 Mart 2025 saat 21:00’dan bu yana kullanıcılar sosyal medya platformu X’e girmekte, ana sayfa akışını yenileyip gönderi paylaşmakta sorun yaşıyor.