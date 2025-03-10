X (Twitter) çöktü mü, neden girilmiyor? Sosyal medya platformu X son durum nedir?

X tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da, kesintileri anlık olarak takip eden Downdetector platformu, kullanıcı raporlarına göre kısa süreli erişim sorunu yaşandığını grafiklerle duyurdu. Buna göre Twitter'a dünya genelinde erişim sorunu yaşandığı bilgisi paylaşıldı.