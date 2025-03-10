X (Twitter) çöktü mü, neden girilmiyor? Sosyal medya platformu X son durum nedir?
Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’e son saatlerde erişim sorunu yaşanıyor. Peki eski adıyla Twitter yeni adıyla X çöktü mü, neden girilemiyor? X son durum nedir? İşte son dakika gelişmeleri..
Meta hizmetlerinin çökmesinin ardından paylaşımlarıyla dalga geçen Elon Musk’ın, sahibi olduğu sosyal medya platformu X erişim sorunuyla gündemde. Son birkaç saattir Downdedector’de, kullanıcıların platforma erişim sorunu yaşadığı bildirildi. Özellikle Türkiye’deki kullanıcılar ana sayfayı yenileyemiyor, yorumları göremiyor veya gönderi paylaşamıyor.
Peki sosyal medya platformu X çöktü mü, neden erişilemiyor? X son dakika gelişmeleri neler, işte detaylar…
Edinilen bilgilere göre X’teki problem, kullanıcıların platforma tamamen girememesi, gönderi paylaşamaması veya yorum yapamamasını kapsıyor. Ayrıca takip edilen hesapların bildirimlerinin gelmemesi de aktarılan sorunlardan biri.