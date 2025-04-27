Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarına uyarı: 7 popüler model için destek sona erdi!

Hemen hemen desteklediği her modeli için düzenli ve uzun dönem güncellemeler sunan Çinli marka, güncelleme politikasıyla yıllardır beğenileri topluyor. Çok sayıda model olmasına rağmen hangi cihaz için söz veriliyorsa,o tarihten itibaren güncellemeler kademeler halinde sunulmaya başlıyor.