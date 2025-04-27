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  4. Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarına uyarı: 7 popüler model için destek sona erdi!

Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarına uyarı: 7 popüler model için destek sona erdi!

Uzun yıllar güvenlik güncelleme desteği sunan Xiaomi, miadı dolan cihazlar için artık güncelleme yayınlamayı kesiyor. Daha önce yüzlerce model bu listeye eklenirken, şimdi 7 popüler cihaz daha güncelleme almayacaklar listesine eklendi.

Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarına uyarı: 7 popüler model için destek sona erdi! - Sayfa 1

En çok akıllı telefon modeline sahip markalardan biri olan Xiaomi, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya sahip.

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Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarına uyarı: 7 popüler model için destek sona erdi! - Sayfa 2

Hemen hemen desteklediği her modeli için düzenli ve uzun dönem güncellemeler sunan Çinli marka, güncelleme politikasıyla yıllardır beğenileri topluyor. Çok sayıda model olmasına rağmen hangi cihaz için söz veriliyorsa,o tarihten itibaren güncellemeler kademeler halinde sunulmaya başlıyor.

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Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarına uyarı: 7 popüler model için destek sona erdi! - Sayfa 3

Ancak her eskiyen telefon gibi Xiaomi de, miadı dolan akıllı telefonları için desteğini sonlandırmak zorunda kalıyor. 

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Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarına uyarı: 7 popüler model için destek sona erdi! - Sayfa 4

Artık kullanıcıların yavaş yavaş yeni modellere geçmeye teşvik eden marka, bu kapsamda güncelleme desteğini sonlandırıp hiçbir yeni özelliği getirmiyor. Daha önce bu listeye çok sayıda cihaz eklenirken, şimdi 7 popüler model daha artık EOL listesine eklendi.

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