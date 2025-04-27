Xiaomi, Redmi ve POCO kullanıcılarına uyarı: 7 popüler model için destek sona erdi!
Uzun yıllar güvenlik güncelleme desteği sunan Xiaomi, miadı dolan cihazlar için artık güncelleme yayınlamayı kesiyor. Daha önce yüzlerce model bu listeye eklenirken, şimdi 7 popüler cihaz daha güncelleme almayacaklar listesine eklendi.
En çok akıllı telefon modeline sahip markalardan biri olan Xiaomi, dünyanın dört bir yanında milyonlarca kullanıcıya sahip.
Hemen hemen desteklediği her modeli için düzenli ve uzun dönem güncellemeler sunan Çinli marka, güncelleme politikasıyla yıllardır beğenileri topluyor. Çok sayıda model olmasına rağmen hangi cihaz için söz veriliyorsa,o tarihten itibaren güncellemeler kademeler halinde sunulmaya başlıyor.
Ancak her eskiyen telefon gibi Xiaomi de, miadı dolan akıllı telefonları için desteğini sonlandırmak zorunda kalıyor.