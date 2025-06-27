  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Teknoloji
  4. Yapay zeka bu kez Sezen Aksu’nun klibini çekti! Google Veo 3 modeli yönetmenlere taş çıkardı.

Yapay zeka bu kez Sezen Aksu’nun klibini çekti! Google Veo 3 modeli yönetmenlere taş çıkardı.

Yıllar sonra yeni bir albümle dinleyici karşısına çıkan Sezen Aksu’nun yeni şarkısında AI teknolojisinden faydalanıldı. Google Veo 3 ile üretilen klip, yapay zekanın yaratıcılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapay zeka bu kez Sezen Aksu’nun klibini çekti! Google Veo 3 modeli yönetmenlere taş çıkardı. - Sayfa 1

Minik Serçe Sezen Aksu, 7’den 70’e milyonların gözde sanatçılarından biri. Geçmiş yıllarda çıkardığı şarkılar günümüzde halen sıkılmadan dinlenirken, 2025’te de sürpriz bir albümle bir kez daha kulakların pasını aldı.

1 | 13
Yapay zeka bu kez Sezen Aksu’nun klibini çekti! Google Veo 3 modeli yönetmenlere taş çıkardı. - Sayfa 2

Sezen Aksu, uzun yıllar sonra yeni albüm çıkardı. Minik Serçe'nin söz konusu albümünde 'Paşa Gönül Şarkıları' ismiyle uyumlu biçimde kişisel hikâyeler ele alınıyor. Ancak yeni albümde yer alan “Doğrucu” şarkısında şaşırtan bir detay var.

2 | 13
Yapay zeka bu kez Sezen Aksu’nun klibini çekti! Google Veo 3 modeli yönetmenlere taş çıkardı. - Sayfa 3

Teknolojinin gelişimiyle birlikte yapay zeka modelleri hızla popülerlik yakalarken, yeni güncellemeleriyle bizleri fazlasıyla şaşırtmayı başarıyor. Öyle ki artık klip çekimlerinde bile AI modelleri kullanılmaya başlandı. Sezen Aksu’nun Doğrucu şarkısı da bunlardan biri oldu.

3 | 13
Yapay zeka bu kez Sezen Aksu’nun klibini çekti! Google Veo 3 modeli yönetmenlere taş çıkardı. - Sayfa 4

26 Haziran’da yayınlanan yeni albümde yer alan Doğrucu şarkısının klibi, Google’ın gelişmiş yetenekleriyle ön plana çıkan Gemini ve Veo 3 modelleriyle üretildi. 

4 | 13