Yapay zeka bu kez Sezen Aksu’nun klibini çekti! Google Veo 3 modeli yönetmenlere taş çıkardı.
Yıllar sonra yeni bir albümle dinleyici karşısına çıkan Sezen Aksu’nun yeni şarkısında AI teknolojisinden faydalanıldı. Google Veo 3 ile üretilen klip, yapay zekanın yaratıcılığını bir kez daha gözler önüne serdi.
Minik Serçe Sezen Aksu, 7’den 70’e milyonların gözde sanatçılarından biri. Geçmiş yıllarda çıkardığı şarkılar günümüzde halen sıkılmadan dinlenirken, 2025’te de sürpriz bir albümle bir kez daha kulakların pasını aldı.
Sezen Aksu, uzun yıllar sonra yeni albüm çıkardı. Minik Serçe'nin söz konusu albümünde 'Paşa Gönül Şarkıları' ismiyle uyumlu biçimde kişisel hikâyeler ele alınıyor. Ancak yeni albümde yer alan “Doğrucu” şarkısında şaşırtan bir detay var.
Teknolojinin gelişimiyle birlikte yapay zeka modelleri hızla popülerlik yakalarken, yeni güncellemeleriyle bizleri fazlasıyla şaşırtmayı başarıyor. Öyle ki artık klip çekimlerinde bile AI modelleri kullanılmaya başlandı. Sezen Aksu’nun Doğrucu şarkısı da bunlardan biri oldu.