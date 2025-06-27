Yapay zeka bu kez Sezen Aksu’nun klibini çekti! Google Veo 3 modeli yönetmenlere taş çıkardı.

Minik Serçe Sezen Aksu, 7’den 70’e milyonların gözde sanatçılarından biri. Geçmiş yıllarda çıkardığı şarkılar günümüzde halen sıkılmadan dinlenirken, 2025’te de sürpriz bir albümle bir kez daha kulakların pasını aldı.