Yapay zeka sınırı aşılıyor, ChatGPT’de erotizm dönemi başlıyor: Cinsel sohbet edilebilecek
ChatGPT’de ilginç bir sürece giriliyor. OpenAI patronu Sam Altman, yapay zekanın artık erotizm konusuyla ilgili konuşabileceğini de açıkladı.
Son yılların en çok konuşulan teknolojilerinden ChatGPT, dünyayı yapay zekaya yöneltti. Milyonlarca kişinin merak edip istediği soruları tek bir tuşla yanıtlayabilen popüler AI modeli, her geçen gün daha akıllı hale geliyor.
Şu anda Google dahil birçok teknoloji devi, kendi yapay zeka modelini geliştirerek yarışta geride kalmak istemiyor. OpenAI, ChatGPT’yi güncellerken, yakında erotizmi de platforma dahil edecek.
BBC’nin haberine göre OpenAI, popüler sohbet botu ChatGPT’de yetişkinlere yönelik erotik içerikler de dahil olmak üzere daha fazla alan açmayı planlıyor.