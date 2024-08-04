Yasal süre doldu, gözler BTK'da... Instagram ne zaman açılacak?
Instagram'a erişim engeli devam ediyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirilmişti. Söz konusu durumun ne zaman sona ereceği ve Instagram'ın açılacağı ise merak konusu oldu. Peki, Instagram engeli ne zaman kalkacak? Instagram erişimi ne zaman açılacak?
Sosyal medya platfotmu Instagram, 48 saatlik yasal süre dolmasına rağmen açılmadı.
Sabah’ın haberine göre, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime engellenen Instagram, Türkiye’nin istediği kurallara uyana kadar da kapalı kalacak.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman yaptığı açıklamada, "Meta'nın uluslararası dijital şirketlerin ülkelerin hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Instagram'ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz” dedi.
2 Ağustos'tan beri erişim engellendi
BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.
BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi.
Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar.dığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.