Yavaşlayan Windows 11 bilgisayarlar için 5 müthiş tüyo: Adeta fark yaratıyor!



GÖRSEL EFEKT AYARLARI

Windows işletim sisteminde yıllardır görsel efektler bulunuyor. Bu da farkında olmasanız da kaynak kullanımı nedeniyle bilgisayarlarınızı yavaşlatabilir. Eğer en iyi görünümü seçerseniz efekt, gölge, şeffaflık ve birçok görsel çekicilik görünümü güzelleştirecektir. Ancak ikinci seçenek olan görsel efektlerini kapatma ile performansınıza önemli katkı sağlayabilirsiniz. İşte adım adım görsel efektleri kapatma:

-Windows Arama kısmına gelerek “Performans” yazın ve Windows'un görünümünü ve performansını ayarla'ya tıklayın.

-Karşınıza çıkan ekranda ''En iyi performans'' için ayarlayı seçin