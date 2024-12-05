Yavaşlayan Windows 11 bilgisayarlar için 5 müthiş tüyo: Adeta fark yaratıyor!
Bilgisayarlar, zamanla kullanıma bağlı olarak ciddi şekilde yavaşlayabilir. Neyse ki birkaç adımda performansı eski haline getirebilirsiniz. İşte yavaşlayan Windows 11 için mutlaka bilmeniz gereken 5 tüyo…
Dünyadaki bilgisayarların hemen hemen çoğunda Windows işletim sistemi bulunuyor. Microsoft’un en güncel sürümü ise Windows 11. Yeni arayüz, çeşitli özellikler ve değişikliklerle gelen bu güncelleme, eski donanıma sahip bazı bilgisayarlar için yavaşlama sorunlarını da beraberinde getirdi.
Ancak yavaşlayan bilgisayarlar için bilinmesi gereken bazı önemli püf noktalar var. Yapacağınız birkaç ayar sayesinde bilgisayar hızını önemli ölçüde iyileştirebilirsiniz. Şu adımları takip ederek yavaşlama sorununu ortadan kaldırın:
GÖRSEL EFEKT AYARLARI
Windows işletim sisteminde yıllardır görsel efektler bulunuyor. Bu da farkında olmasanız da kaynak kullanımı nedeniyle bilgisayarlarınızı yavaşlatabilir. Eğer en iyi görünümü seçerseniz efekt, gölge, şeffaflık ve birçok görsel çekicilik görünümü güzelleştirecektir. Ancak ikinci seçenek olan görsel efektlerini kapatma ile performansınıza önemli katkı sağlayabilirsiniz. İşte adım adım görsel efektleri kapatma:
-Windows Arama kısmına gelerek “Performans” yazın ve Windows'un görünümünü ve performansını ayarla'ya tıklayın.
-Karşınıza çıkan ekranda ''En iyi performans'' için ayarlayı seçin
BAŞLANGIÇ UYGULAMALARINI SINIRLANDIRIN
İkinci seçenek ise bilgisayarın yavaşlamasına neden olan faktörlerden başlangıç uygulamalarıdır. Teknoweek.com’un haberine göre başlangıçta uygulamalarının sayısı arttıkça, önyükleme süreleri yavaşlar ve Windows'un kullanıma hazır hale gelmesi daha uzun sürer. Performansı artırmak için gereksiz uygulamaların başlangıçta başlatılmasını devre dışı bırakmanız gerekiyor. Başlangıç uygulamalarını yönetmek için şu adımları izleyin:
-Sol altta yer alan Windows tuşuna basın ve Arama bölümüne 'Başlangıç uygulamaları' yazın
-Daha sonra karşınıza çıkan ekrandan işe yaramayan uygulamaları devre dışı bırakın.