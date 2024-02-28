Yeni dönem başlıyor: Giyilebilir bilgisayar için geri sayım

Bir start up olan Humane'ın geliştirdiği yapay zeka (AI) destekli Ai Pin, İspanya'nın Barselona kentindeki Mobil Dünya Kongresi'nde (Mobile World Congress-MWC 2024) 100 bine yakın ziyaretçinin en fazla ilgi gösterdiği ürünlerden oldu.

Akıllı cihazların en önemli unsurlarından ekranı ortadan kaldıran Ai Pin, tek başına çalışıyor ve herhangi cihaz ya da ekipmana ihtiyaç duymuyor. Bir akıllı saat boyutundaki Ai Pin, rozet gibi yakada taşınabiliyor.

Humane, yapay zeka için sıfırdan inşa edilen türünün ilk örneği bir yazılım platformu ve tüketici cihazı sunuyor. İki eski Apple çalışanı öncülüğünde hayata geçirilen Ai Pin'in ortakları arasında Microsoft, OpenAI, Qualcomm Technologies ve T-Mobile bulunuyor.

Gizlilik ve verilerin korunmasına özel vurgu yapan ekip, ürüne buna yönelik işlevler kazandırdı. "Güven ışığı" ile bir fotoğraf, video veya ses çekiliyor veya kaydediliyorsa ortamdakiler bilgilendiriliyor. Böylece cihazın ne zaman kullanıldığı görülebiliyor.

Ai Pin kullanımında ekranın yerini lazer mürekkebin yansıdığı eller alıyor. Avuç hareketleriyle eller, menüler, deneyimler ve daha fazlası için ekrana dönüşüyor. Parmaklar kapatılarak menüde seçim gerçekleştiriliyor.