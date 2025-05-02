Yılan hikayesine dönen GTA 6 çıkış tarihi resmi olarak açıklandı: Yeni bir tarihe ertelendi

Sadece tek bir fragmanıyla bile yüz milyonlarca izlenme alan GTA 6, bir türlü piyasaya çıkmadı. Birkaç yıl önce Rockstar Games, oyunun 2025 sonbaharında çıkacağını açıklamıştı. Ancak GTA 6’nın piyasaya sürüleceği tarih bir kez daha ertelendi.