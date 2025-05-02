Yılan hikayesine dönen GTA 6 çıkış tarihi resmi olarak açıklandı: Yeni bir tarihe ertelendi
Rockstar Games’in yılan hikayesine dönen GTA 6 oyunun çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. En son aylar önce fragmanıyla milyonlarca izlenme alan oyun, bir kez daha ertelendi. İşte açıklanan yeni tarih!
Sadece tek bir fragmanıyla bile yüz milyonlarca izlenme alan GTA 6, bir türlü piyasaya çıkmadı. Birkaç yıl önce Rockstar Games, oyunun 2025 sonbaharında çıkacağını açıklamıştı. Ancak GTA 6’nın piyasaya sürüleceği tarih bir kez daha ertelendi.
GTA 5’ten bu yana beklenen, yeni oyun motoru, geniş haritası ve sürpriz karakterleriyle oyun keyfini arşa çıkaracak GTA 6 bir kez daha başka bahara kaldı.
2 Mayıs tarihinde sosyal medya hesaplarından resmi açıklamada bulunan Rockstar Games, GTA 6’nın 26 Mayıs 2026 tarihine ertelendiğini duyurdu.