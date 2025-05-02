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  4. Yılan hikayesine dönen GTA 6 çıkış tarihi resmi olarak açıklandı: Yeni bir tarihe ertelendi

Yılan hikayesine dönen GTA 6 çıkış tarihi resmi olarak açıklandı: Yeni bir tarihe ertelendi

Rockstar Games’in yılan hikayesine dönen GTA 6 oyunun çıkış tarihi resmi olarak açıklandı. En son aylar önce fragmanıyla milyonlarca izlenme alan oyun, bir kez daha ertelendi. İşte açıklanan yeni tarih!

Yılan hikayesine dönen GTA 6 çıkış tarihi resmi olarak açıklandı: Yeni bir tarihe ertelendi - Sayfa 1

Sadece tek bir fragmanıyla bile yüz milyonlarca izlenme alan GTA 6, bir türlü piyasaya çıkmadı. Birkaç yıl önce Rockstar Games, oyunun 2025 sonbaharında çıkacağını açıklamıştı. Ancak GTA 6’nın piyasaya sürüleceği tarih bir kez daha ertelendi.

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Yılan hikayesine dönen GTA 6 çıkış tarihi resmi olarak açıklandı: Yeni bir tarihe ertelendi - Sayfa 2

GTA 5’ten bu yana beklenen, yeni oyun motoru, geniş haritası ve sürpriz karakterleriyle oyun keyfini arşa çıkaracak GTA 6 bir kez daha başka bahara kaldı.

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Yılan hikayesine dönen GTA 6 çıkış tarihi resmi olarak açıklandı: Yeni bir tarihe ertelendi - Sayfa 3

2 Mayıs tarihinde sosyal medya hesaplarından resmi açıklamada bulunan Rockstar Games, GTA 6’nın 26 Mayıs 2026 tarihine ertelendiğini duyurdu.

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Yılan hikayesine dönen GTA 6 çıkış tarihi resmi olarak açıklandı: Yeni bir tarihe ertelendi - Sayfa 4

Rockstar, yaptığı duyuruda oyunun ertelenmesi nedeniyle oyunculardan özür diledi. Şirket, oyunun hâlâ geliştirilme aşamasında olduğunu ve oyuncuların beklentilerini karşılayacak kaliteye ulaşabilmesi için ek zamana ihtiyaç duyulduğunu neden olarak gösterdi.

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