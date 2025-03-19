Yılan hikayesine dönen katlanabilir iPhone resmen geliyor. Fiyatı dudak uçuklatacak, tasarımı belli
Apple’ın yılan hikayesine dönen katlanabilir iPhone modeli için nihayet beklenen haber geldi. iPhone 16e’nin gözler iPhone 17 serisi ve katlanabilir iPhone’a çevrildi. Merakla beklenen bu telefonun dudak uçuklatan fiyatı ve bazı özellikleri ortaya çıktı.
Samsung başta olmak üzere, OPPO, OnePlus, Huawei ve birçok akıllı telefon üreticisi katlanabilir telefona sahip. Bu alanda kıyasıya bir rekabet var. Ancak tek eksik Apple’dı. Yıllardır pek çok görüntüsüyle sızdırılan katlanabilir iPhone, resmi olarak piyasaya çıkmayınca yılan hikayesine dönmeye başlamıştı.
Uzun zamandır kullanıcılar katlanabilir iPhone beklerken, son 5 yıldır bu telefonla ilgili sızıntı ve iddialar gündeme geliyordu. Neyse ki artık Apple durumun ciddiyetine vardı ve düğmeye bastı. Son raporlar, katlanabilir ekranlı iPhone için dikkat çeken gelişmeleri ortaya koyuyor.
Hem teknoloji medyası hem de Apple analistleri, bu hafta katlanabilir iPhone’la ilgili konuştu. Apple analisti Ming-Chi Kuo , katlanabilir iPhone'un 2026'nın dördüncü çeyreğinde seri üretime gireceğini açıkladı. Bu da, merakla beklenen bu telefonun gelecek yıl tanıtılabileceğini gösteriyor.