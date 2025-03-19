Yılan hikayesine dönen katlanabilir iPhone resmen geliyor. Fiyatı dudak uçuklatacak, tasarımı belli

Samsung başta olmak üzere, OPPO, OnePlus, Huawei ve birçok akıllı telefon üreticisi katlanabilir telefona sahip. Bu alanda kıyasıya bir rekabet var. Ancak tek eksik Apple’dı. Yıllardır pek çok görüntüsüyle sızdırılan katlanabilir iPhone, resmi olarak piyasaya çıkmayınca yılan hikayesine dönmeye başlamıştı.