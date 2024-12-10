Yıllardır yanlış kullanıyormuşuz… Wifi performansını artırmanın en etkili yolları! Bu yöntem...

WIFI PERFORMANSINI BİRKAÇ ADIMDA ESKİ HIZINA GETİRİN

MODEMİN BULUNDUĞU KONUMU AYARLAYIN

İnternet bağlantınızı sağlayan modemlerin bulunduğu yer çok önemli. Hassas olan bu sağlayıcının evin en merkezi, sinyal alabileceği konumda olması gerekiyor.



Duvarlar, dolaplar ya da kitaplık rafları Wi-Fi sinyallerinizi yavaşlatabilir. Daha iyi bir kablosuz ağ hızı için yönlendiriciyi daha açık ve sinyal alan bir alana yerleştirin. Ancak kitaplığa veya televizyon ünitelerinin içine sıkıştırmayın. Ayrıca etrafında radyasyon yayan başka elektronik cihaz olmaması da önemli detaylardan biri.