Yıllardır yanlış kullanıyormuşuz… Wifi performansını artırmanın en etkili yolları! Bu yöntem...
Ev ve iş yerlerinde kullandığımız Wifi’ler zamanla beklemediğimiz performans sergileyebiliyor. Bu kimi zaman tarifenin değişmesinden kaynaklanırken, kimi zaman da modemle ilgili de olabiliyor. İşte birkaç adımda Wifi performansını artırma!
Türkiye, internet hızı bakımında dünyada epey geride. Yine de buna rağmen telekom firmaları son birkaç yılda Gigabit teknolojisine geçiş yaparak, önemli bir sıçrama kaydetti. Tüketiciler şu anda dilerse 1000 MBPS hıza kadar internet hızlarına sahip olabilir.
Bunun yanında internet hızlarınızdan memnun değilseniz ve eski performansınız artık yoksa, birkaç adımda eski Wifi hızınıza geri kavuşabilirsiniz. İşte Wifi performansını artırmanın en etkili yolları…
WIFI PERFORMANSINI BİRKAÇ ADIMDA ESKİ HIZINA GETİRİN
MODEMİN BULUNDUĞU KONUMU AYARLAYIN
İnternet bağlantınızı sağlayan modemlerin bulunduğu yer çok önemli. Hassas olan bu sağlayıcının evin en merkezi, sinyal alabileceği konumda olması gerekiyor.
Duvarlar, dolaplar ya da kitaplık rafları Wi-Fi sinyallerinizi yavaşlatabilir. Daha iyi bir kablosuz ağ hızı için yönlendiriciyi daha açık ve sinyal alan bir alana yerleştirin. Ancak kitaplığa veya televizyon ünitelerinin içine sıkıştırmayın. Ayrıca etrafında radyasyon yayan başka elektronik cihaz olmaması da önemli detaylardan biri.
ETHERNET KABLOSU KULLANIN
Telefonlar için Wifi bağlantısı dışında modemden internet alamazsınız. Ancak bilgisayar ve televizyon gibi ethernet girişi olan cihazlarınız için ethernet kablosu kullanmanızda fayda var. Bu yöntem yönlendiricinin daha iyi hız vermesini sağlarken, sorunsuzca internetin keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak ethernet kablosu ile uğraşmak istemiyorsanız kablosuz olarak bağlanmaya devam edebilirsiniz.