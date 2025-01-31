YouTube Premium abonelerine 5 yeni özellik birden: 4 kat daha hızlı video, resim içinde resim ve...
YouTube Premium aboneleri için bir süredir gündemde olan yeni özellikler kullanıma sunuldu.
YouTube, dünyanın en popüler video platformlarından biri. Üstelik ücretli abonelik YouTube Premium ile reklamsız deneyimin yanı sıra, YouTube Music ile ücretsiz müzik deneyimi de yaşanabiliyor.
Pek çok konuda ayrıcalıklar sunan YouTube Premium paketi için yeni özellikler geldi. Söz konusu özellikler YouTube deneysel sayfasına girerek isteğe bağlı olarak aktif edilebiliyor. Peki gelen yenilikler neler?
YOUTUBE PREMUM YENİ ÖZELLİKLERLE GÜNCELLENDİ
The Verge’ün haberine göre Android ve iOS’ta artık videoları 2 kat yerine 4 kat daha hızlı izleyebilmek mümkün hale geldi.