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YouTube’dan yıllar sonra bir ilk: Sistem baştan aşağı değişiyor, yeni dönem başlıyor

YouTube, kullanıcıların hiç beklemediği bir özellik için düğmeye bastı. Video akış hizmetinde yepyeni dönem başlıyor. YouTube kullanıcıları buna bayılacak.

YouTube’dan yıllar sonra bir ilk: Sistem baştan aşağı değişiyor, yeni dönem başlıyor - Sayfa 1

YouTube, hem kullanıcılar hem de içerik üreticiler için yıllardır en çok kullanılan video akış platformu. Her güncellemesinde heyecanlandıran yenilikler getirilen platformda, bu kez bildirim sistemini baştan aşağı değiştirecek yeni bir özellik test ediliyor.

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YouTube’dan yıllar sonra bir ilk: Sistem baştan aşağı değişiyor, yeni dönem başlıyor - Sayfa 2

Google bünyesinde hizmet veren YouTube, abone olunan kanallardan gelen bildirimler için harekete geçti. 

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YouTube’dan yıllar sonra bir ilk: Sistem baştan aşağı değişiyor, yeni dönem başlıyor - Sayfa 3

Normal şartlarda kullanıcılar sosyal medya uygulamalarından gelen peş peşe bildirimlerden hoşlanmaz. Ancak ilginç olan çoğu kişi YouTube gibi kanallardan gelen bildirimleri kapatmıyor veya kapatmak için zaman harcamak istemiyor.

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YouTube’dan yıllar sonra bir ilk: Sistem baştan aşağı değişiyor, yeni dönem başlıyor - Sayfa 4

Neyse ki yıllar sonra YouTube bu duruma el attı. Teknoloji medyasından techturco.com’un haberine göre artık YouTube, abone olup ilgilenmediğiniz kanalların bildirimlerini kendi kendine azaltacak.

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