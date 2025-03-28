YouTube’dan yıllar sonra bir ilk: Sistem baştan aşağı değişiyor, yeni dönem başlıyor
YouTube, kullanıcıların hiç beklemediği bir özellik için düğmeye bastı. Video akış hizmetinde yepyeni dönem başlıyor. YouTube kullanıcıları buna bayılacak.
YouTube, hem kullanıcılar hem de içerik üreticiler için yıllardır en çok kullanılan video akış platformu. Her güncellemesinde heyecanlandıran yenilikler getirilen platformda, bu kez bildirim sistemini baştan aşağı değiştirecek yeni bir özellik test ediliyor.
Google bünyesinde hizmet veren YouTube, abone olunan kanallardan gelen bildirimler için harekete geçti.
Normal şartlarda kullanıcılar sosyal medya uygulamalarından gelen peş peşe bildirimlerden hoşlanmaz. Ancak ilginç olan çoğu kişi YouTube gibi kanallardan gelen bildirimleri kapatmıyor veya kapatmak için zaman harcamak istemiyor.