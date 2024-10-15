1 bardağıyla bile * çamaşır makinesi * saat gibi çalışıyor ; Kireç suyla birlikte akıp gidiyor
Çamaşır makinesi tıkır tıkır çalışsın istiyorsanız sadece 1 çay bardağı kadarını kazana dökmek yeterli
Kadınların en büyük yardımcısı olan çamaşır makinesi zamanla kirlenebiliyor. Kazan kısmı kireç bağlayan çamaşır makineleri bu nedenle verimsiz olabiliyor.
Fakat herkesin kolay kolay bilmediği bu temizlik sırrı sayesinde makinedeki tüm kireç akıp gidiyor. Üstelik karışımı doğal olduğu için makine asla zarar görmüyor.
SİRKE ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ SAAT GİBİ YAPACAK
Yemek.com sitesinde çamaşır makinelerinin temizlenmesi için beyaz sirkeli karışım tarifine yer verildi. Doğal olduğu için makineye zarar vermeyen sirke ev temizliklerinde hatta poğaça ve kurabiye yapımında da tercihe ediliyor.
Ev hanımlarının büyük yardımcısı olan çamaşır makinelerinin temizliği için kullanılan sirke tüm kireci yağ gibi söküp atıyor.