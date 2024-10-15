1 bardağıyla bile * çamaşır makinesi * saat gibi çalışıyor ; Kireç suyla birlikte akıp gidiyor

SİRKE ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ SAAT GİBİ YAPACAK

Yemek.com sitesinde çamaşır makinelerinin temizlenmesi için beyaz sirkeli karışım tarifine yer verildi. Doğal olduğu için makineye zarar vermeyen sirke ev temizliklerinde hatta poğaça ve kurabiye yapımında da tercihe ediliyor.