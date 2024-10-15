  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 1 bardağıyla bile * çamaşır makinesi * saat gibi çalışıyor ; Kireç suyla birlikte akıp gidiyor

1 bardağıyla bile * çamaşır makinesi * saat gibi çalışıyor ; Kireç suyla birlikte akıp gidiyor

Çamaşır makinesi tıkır tıkır çalışsın istiyorsanız sadece 1 çay bardağı kadarını kazana dökmek yeterli

1 bardağıyla bile * çamaşır makinesi * saat gibi çalışıyor ; Kireç suyla birlikte akıp gidiyor - Sayfa 1

Kadınların en büyük yardımcısı olan çamaşır makinesi zamanla kirlenebiliyor. Kazan kısmı kireç bağlayan çamaşır makineleri bu nedenle verimsiz olabiliyor.

1 | 19
1 bardağıyla bile * çamaşır makinesi * saat gibi çalışıyor ; Kireç suyla birlikte akıp gidiyor - Sayfa 2

Fakat herkesin kolay kolay bilmediği bu temizlik sırrı sayesinde makinedeki tüm kireç akıp gidiyor. Üstelik karışımı doğal olduğu için makine asla zarar görmüyor.

2 | 19
1 bardağıyla bile * çamaşır makinesi * saat gibi çalışıyor ; Kireç suyla birlikte akıp gidiyor - Sayfa 3

SİRKE ÇAMAŞIR MAKİNESİNİ SAAT GİBİ YAPACAK

Yemek.com sitesinde çamaşır makinelerinin temizlenmesi için beyaz sirkeli karışım tarifine yer verildi. Doğal olduğu için makineye zarar vermeyen sirke ev temizliklerinde hatta poğaça ve kurabiye yapımında da tercihe ediliyor.

3 | 19
1 bardağıyla bile * çamaşır makinesi * saat gibi çalışıyor ; Kireç suyla birlikte akıp gidiyor - Sayfa 4

Ev hanımlarının büyük yardımcısı olan çamaşır makinelerinin temizliği için kullanılan sirke tüm kireci yağ gibi söküp atıyor.

4 | 19