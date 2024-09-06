1 tane limon varsa bu keki yapın : Pamuk gibi ve 5 dakikada hazır oluyor
Evde 1 tane limon varsa bu lezzetli pamuk gibi keki hemen denemelisiniz.
Fırında pişen nefis kekler hemen hemen her sofrada sevilir. Afiyetle tüketilen bu lezzetli kekler hem doyurucu hem de ara öğün olarak pratiktir.
DAMAK ÇATLATAN KEK
Ev hanımları 5 çaylarının yanına ise bu nefis lezzetleri keyifle hazırlıyor. Kakaolu, ağlayan kek, sade, susamlı, tarçınlı derken en revaçta olan kek ise limonlu kek oldu.
Özellikle limonun bol olduğu yaz aylarında hazırlanan bu nefis kek pratik bir şekilde de sofraya geliyor. Sizde 1 tane limonunuz varsa şipşak bu keki yapabilirsiniz.
1 TANE LİMON VARSA KOLLARI SIVAYIN
Leziz bir limonlu kek yapmanız için gereken tüm malzemeler şöyle:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
- 2 yemek kaşığı limon suyu
- 1/2 su bardağı ayçiçek yağı
- 1 su bardağı süt
- 3 su bardağı un
- 1 paket vanilin
- 1 paket kabartma tozu