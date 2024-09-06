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  4. 1 tane limon varsa bu keki yapın : Pamuk gibi ve 5 dakikada hazır oluyor

1 tane limon varsa bu keki yapın : Pamuk gibi ve 5 dakikada hazır oluyor

Evde 1 tane limon varsa bu lezzetli pamuk gibi keki hemen denemelisiniz.

1 tane limon varsa bu keki yapın : Pamuk gibi ve 5 dakikada hazır oluyor - Sayfa 1

Fırında pişen nefis kekler hemen hemen her sofrada sevilir. Afiyetle tüketilen bu lezzetli kekler hem doyurucu hem de ara öğün olarak pratiktir.

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1 tane limon varsa bu keki yapın : Pamuk gibi ve 5 dakikada hazır oluyor - Sayfa 2

DAMAK ÇATLATAN KEK

Ev hanımları 5 çaylarının yanına ise bu nefis lezzetleri keyifle hazırlıyor. Kakaolu, ağlayan kek, sade, susamlı, tarçınlı derken en revaçta olan kek ise limonlu kek oldu.

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1 tane limon varsa bu keki yapın : Pamuk gibi ve 5 dakikada hazır oluyor - Sayfa 3

Özellikle limonun bol olduğu yaz aylarında hazırlanan bu nefis kek pratik bir şekilde de sofraya geliyor. Sizde 1 tane limonunuz varsa şipşak bu keki yapabilirsiniz.

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1 tane limon varsa bu keki yapın : Pamuk gibi ve 5 dakikada hazır oluyor - Sayfa 4

1 TANE LİMON VARSA KOLLARI SIVAYIN

Leziz bir limonlu kek yapmanız için gereken tüm malzemeler şöyle:

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
  • 2 yemek kaşığı limon suyu
  • 1/2 su bardağı ayçiçek yağı
  • 1 su bardağı süt
  • 3 su bardağı un
  • 1 paket vanilin
  • 1 paket kabartma tozu
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