10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 10 Kasım’da ne var, önemi ne?
Her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladıktan sonra gözler 10 Kasım’a çevriliyor. Bu özel gün için geri sayım başlarken, bazı kullanıcılar ‘’10 Kasım resmi tatil mi, ne var?’’ gibi aramalar yapmaya başladı. Peki 10 Kasım’da ne var, önemi nedir? İşte mutlaka bilmeniz gerekenler!
Türkiye’de her yıl bazı özel günler kutlanıyor. Bu kimi zaman bayram olurken, kimi zaman ölüm yıldönümü olabiliyor. 29 Ekim’de Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan etmesi Tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı. Sırada ise yaramıza bir kez daha tuz bazan acı gün var. 10 Kasım…
Peki 10 Kasım resmi tatil mi, 10 Kasım’da ne var? İşte saatler kala 10 Kasım hakkında merak edilenler…
10 KASIM NE VAR?
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'da, Türkiye'nin dört bir yanında anma etkinlikleri ve törenler düzenlenmektedir. 10 Kasım 2024 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde anılacak. Atatürk'ün hayatını kaybettiği saat 09:05'te ise tüm yurtta sirenler çalacak.