10 KASIM RESMİ TATİL Mİ? 10 Kasım’da ne var, önemi ne?

Türkiye’de her yıl bazı özel günler kutlanıyor. Bu kimi zaman bayram olurken, kimi zaman ölüm yıldönümü olabiliyor. 29 Ekim’de Atatürk’ün Cumhuriyeti ilan etmesi Tüm Türkiye’de coşkuyla kutlandı. Sırada ise yaramıza bir kez daha tuz bazan acı gün var. 10 Kasım…