100 yaşını aşan kişilerde görülen 8 ortak özellik

BBC Türkçe’nin bazı insanlarla yaptığı araştırma haberine dayanan bilgilere göre 100 yaşını deviren insanlarda 8 ortak özellik görülüyor.

Flores, uzmanların 100 yaşı geçen sağlıklı kişilerde gözlemlediği ortak noktalar için iyi bir örnek.

107 yaşındaki Margarita Flores her sabah erken kalkıyor. Kahvaltı ediyor ve yürüyüşe çıkıyor. Daha fazlasını yapmak istediğini söyleyen Flores bacakları daha fazlasına izin vermese de spor salonuna gitmek istiyor.

Flores "Belki daha çok yürüyüşe çıkarsam bacaklarım da buna alışır" diye şaka yapıyor.

Margarita Flores: 'Bana dinlenmemi söylüyorlar, ben dinlenmeyi sevmiyorum. Aklımı meşgul etmeyi seviyorum. Bu yaşta bile, birçok şey yapmak istiyorum" diyor.

İşte 100 yaşını geçen insanlarda görülen 8 ortak özellik: