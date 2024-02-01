100 yaşını aşan kişilerde görülen 8 ortak özellik
100 yaşını aşmış insanlarda zindelik, sıkıntıların üstesinden gelme gücü, iletişim kurma arzusu, gibi bazı ortak özellikler araştırmacıların gözüne çarpıyor.
BBC Türkçe’nin bazı insanlarla yaptığı araştırma haberine dayanan bilgilere göre 100 yaşını deviren insanlarda 8 ortak özellik görülüyor.
Flores, uzmanların 100 yaşı geçen sağlıklı kişilerde gözlemlediği ortak noktalar için iyi bir örnek.
107 yaşındaki Margarita Flores her sabah erken kalkıyor. Kahvaltı ediyor ve yürüyüşe çıkıyor. Daha fazlasını yapmak istediğini söyleyen Flores bacakları daha fazlasına izin vermese de spor salonuna gitmek istiyor.
Flores "Belki daha çok yürüyüşe çıkarsam bacaklarım da buna alışır" diye şaka yapıyor.
Margarita Flores: 'Bana dinlenmemi söylüyorlar, ben dinlenmeyi sevmiyorum. Aklımı meşgul etmeyi seviyorum. Bu yaşta bile, birçok şey yapmak istiyorum" diyor.
İşte 100 yaşını geçen insanlarda görülen 8 ortak özellik:
1. Zindelik ve yaşama gücü
100 yaşını geçenlerde görülen en karakteristik özelliklerden biri, zindelik. Canlı ve enerjik hissetmeye yönelik istek, önemli bir psikolojik etken.
Araştırmacı Maria Dolores Merino, "Görüşme yaptığımız 100 yaşını geçen kişiler, hayata devam etmek için net bir arzuya sahipti. Onlarla konuştuğunuzda, 100 yaşını devirdiklerini asla tahmin etmezsiniz. Genel olarak çok daha genç birinin kişiliğini sergiliyorlar." ifadelerini kullandı.
100 yaşını aşan insanlar her gün merdiven inip çıkmak, kart oyunları oynamak, Sudoku çözmek gibi fiziksel ya da düşünsel aktiviteleri günlük rutinlerinde devam ettiriyorlar.
ABD'deki Boston kentinde, 100 yaşın üzerindekileri inceleyen bir projenin yürütücüsü Stacy Andersen'in gözlemi de bu yönde.
Andersen “Bu kişilerin çoğunluğu, yaşamaktan keyif aldıklarını söylüyor. Bu muhteşem bir şey." açıklamasında bulunuyor.
2. Etkileşim isteği
Çalışmalar, 100 yaşını geçen kişilerin genellikle sosyalleşmeye istekli olduğunu ortaya koyuyor.
Merino, "Aileleri ya da arkadaşlarıyla yakın ilişkilere sahip oluyorlar. Ellerinden geldiğince başkalarına yardımcı oluyorlar ve sevildiklerini hissediyorlar, ki bu çok önemli" diyor.
Andersen de yaptığı çalışmada, 100 yaş üstündekilerin "dışa dönük" ve yeni insanlarla tanışmaya açık olduğunu gözlemleyerek “Maalesef 100 yaşında olmanın bir olumsuz özelliği, birçok tanıdığınızın artık dünyada olmaması. Yeni insanlarla tanışmaya açık olmak bu nedenle oldukça kritik." diyor.
Örneklem Margarita Flores, arkadaşlara sahip olmanın "çok önemli" olduğunu söylüyor ve ekliyor: "Sadece bu şekilde yalnız hissetmiyorum."
3. Özveri ve amaç edinmek
100 yaşını geçenlerde görülen diğer bir ortak özellik, özveri. Araştırmacılar Genellikle sorumluluk sahibi ve çalışkan insanlar. Hedeflerine ulaşmak için azmediyorlar" açıklamasını yapıyor.
Andersen de 100 yaşını aşan kişilerin çocuklarını incelemiş. Genelde ailelerinin izinden gittiklerini gözlemleyerek “Uzun ömürlülükle hayatta amaçlar belirlemek arasında bir ilişki var. Bu kişilerin ulaşmak istedikleri amaçları oluyor. Her günün bir amacı var." diyor.