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  4. 13 Eylül 2024 Cuma hutbesi konusunu Diyanet yayımladı: ‘‘Mevlid-İ Nebi’’

13 Eylül 2024 Cuma hutbesi konusunu Diyanet yayımladı: ‘‘Mevlid-İ Nebi’’

Merak edilen Cuma Hutbesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. 13 Eylül 2024 cuma hutbesinin konusu ‘’ Mevlid-İ Nebi’’ olarak belirlendi. 13 Eylül 2024 Cuma hutbesini PDF, Word dosyası şeklinde indirmek ayrıca sesli dinlemek istiyorsanız işte detaylar...

13 Eylül 2024 Cuma hutbesi konusunu Diyanet yayımladı: ‘‘Mevlid-İ Nebi’’ - Sayfa 1

Mevlid-İ Nebi

Muhterem Müslümanlar!

Yarın akşam, âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’in dünyayı teşriflerinin yıl dönümünü idrak edeceğiz inşallah. Bizleri bir kez daha Mevlid-i Nebi’ye ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdüsena, ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya salat ve selam olsun.

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13 Eylül 2024 Cuma hutbesi konusunu Diyanet yayımladı: ‘‘Mevlid-İ Nebi’’ - Sayfa 2

Aziz Müminler!

Hutbeme başlarken okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: “Allah, müminlere kendi içlerinden bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. O Peygamber ki, onlara Allah’ın ayetlerini okur, onları günahlardan arındırır, onlara kitabı ve hikmeti öğretir…”

Okuduğum hadis-i şerifte ise Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Bana itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur. Bana isyan eden de Allah’a isyan etmiş olur.”

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13 Eylül 2024 Cuma hutbesi konusunu Diyanet yayımladı: ‘‘Mevlid-İ Nebi’’ - Sayfa 3

Değerli Müslümanlar!

Allah Resûlü (s.a.s) yüce bir ahlak üzere yaratılmıştır. O, güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmiş son peygamberdir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s), iman, amel ve ahlâkın birbirinden ayrılamayacağını; güzel ahlakın, hayatın her alanını kapsaması gerektiğini vurgulamıştır. İnsanın ancak ahlâkı ölçüsünde dindar ve iyi bir kul olabileceğini belirtmiştir.

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13 Eylül 2024 Cuma hutbesi konusunu Diyanet yayımladı: ‘‘Mevlid-İ Nebi’’ - Sayfa 4

Peygamber Efendimiz (s.a.s), tüm insanlık için en güzel örnektir. Rabbimize, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı o hatırlatmıştır.  Ailemize Allah’ın bir emaneti olarak sahip çıkmamız gerektiğini o öğütlemiştir. Erdemli, ahlaklı ve onurlu bir hayatın yollarını o göstermiştir. Hak ve hakikati, adalet ve merhameti o öğretmiştir. Kadınlar ve yaşlılar hak ettikleri gerçek saygınlığa onunla ulaşmıştır. Yetim ve öksüzlerin yüzü onunla gülmüştür. Diri diri toprağa gömülen, hor ve hakir görülen kız çocukları onunla hayat bulmuştur.

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