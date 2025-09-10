15 yıl boyunca araştırıldı, gerçek şaşırttı! Uzmanlar uyardı; beyni yavaşlatan gıdalar belli oldu
Uzmanlar, 15 yıl boyunca yürüttüğü çalışmanın sonucunda demans riskini artıran iki besini tespit etti. Sağlıksız beslenenlerin daha çok yer aldığı araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
Düzenli beslenen insanlar genellikle daha kaliteli yaşama sahip olurlar. Gün içerisinde uygulanan diyetlerin yanı sıra, tüketilen gıda veya içecekler geleceğimizle ilgili önemli bir etkiye sahip.
Amerika’da ne yazık ki insanların büyük bir kısmı düzensiz besleniyor, buna bağlı ölümlerin sayısı ise bir hayli fazla. Türkiye’de de benzer bir durum söz konusu. Öyle ki Sağlık Bakanlığı, hastanelere ideal kilo tespiti edebilmek için yeni bir alan bile açtı.
Demans hastalığını pek çoğunuz biliyorsunuz. Halk arasında bunama olarak da bilinen bu hastalık genelde yaşlı insanlarda görülür. Elbette demans hastalığının tek nedeni yaşlılık değil. Düzensiz beslenme, sigara, alkol tüketimi ve egzersiz yapılmaması da etkenlerden birkaçı.