15 yıl boyunca araştırıldı, gerçek şaşırttı! Uzmanlar uyardı; beyni yavaşlatan gıdalar belli oldu

Uzmanlar, 15 yıl boyunca yürüttüğü çalışmanın sonucunda demans riskini artıran iki besini tespit etti. Sağlıksız beslenenlerin daha çok yer aldığı araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

Düzenli beslenen insanlar genellikle daha kaliteli yaşama sahip olurlar. Gün içerisinde uygulanan diyetlerin yanı sıra, tüketilen gıda veya içecekler geleceğimizle ilgili önemli bir etkiye sahip.

Amerika’da ne yazık ki insanların büyük bir kısmı düzensiz besleniyor, buna bağlı ölümlerin sayısı ise bir hayli fazla. Türkiye’de de benzer bir durum söz konusu. Öyle ki Sağlık Bakanlığı, hastanelere ideal kilo tespiti edebilmek için yeni bir alan bile açtı.

Demans hastalığını pek çoğunuz biliyorsunuz. Halk arasında bunama olarak da bilinen bu hastalık genelde yaşlı insanlarda görülür. Elbette demans hastalığının tek nedeni yaşlılık değil. Düzensiz beslenme, sigara, alkol tüketimi ve egzersiz yapılmaması da etkenlerden birkaçı.

dailymail.co.uk’nin haberine göre demans hastalığının iki besinle çok yakından alakası çıktı. Edinilen bilgilere göre kırmızı et, işlenmiş et ürünleri ve şekerli gazlı içeceklerin yoğun tüketimi, demans ve diğer kronik hastalıkların daha erken ortaya çıkmasına yol açıyor.

