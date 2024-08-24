16 ülkede görüldü! İşte 6 soruda maymun çiçeği virüsü: Belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?

Bakan Memişoğlu: Şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız yok

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne ilişkin alarm halinde olduklarını belirterek, "Şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız yok. İnşallah da olmaz ama olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyorum. Daha salgın gelmeden veya belli bölgede endemikken insanlarımızın korkmasını istemiyoruz." açıklamasını yaptıç