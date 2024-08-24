16 ülkede görüldü! İşte 6 soruda maymun çiçeği virüsü: Belirtileri neler, nasıl tedavi edilir?
Maymun çiçeği virüsü (mpox), dünya genelinde 16 ülkede görülerek yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne karşı alarma olduklarını belirtti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, maymun çiçeği virüsüyle ilgili merak edilenlere dair açıklama yaptı.
Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) paylaştığı verilere göre, Afrika'da 13 ülkede M çiçeği virüsü vakasına rastlandı. M çiçeği, şu anda Afrika kıtası dışında üç ülkede görüldü. 2024'te ilk kez İsveç, Avustralya ve Pakistan'da da tespit edilen M çiçeği virüsünün görüldüğü toplam ülke sayısı 16 oldu.
Ankara'da "4 kişi karantinaya alındı" iddiasına açıklama
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, kentte maymun çiçeği virüsü (mpox) vakası görüldüğü yönündeki iddialar üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, “Ankara’daki hiçbir sağlık tesisimizde maymun çiçeği hastalığı şüphesi ile karantinaya alınan hastamız bulunmamaktadır.” denildi.
Bakan Memişoğlu: Şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız yok
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, maymun çiçeği virüsüne ilişkin alarm halinde olduklarını belirterek, "Şu ana kadar tanısı konulmuş bir hastamız yok. İnşallah da olmaz ama olursa da üstesinden geleceğimizi bilmenizi istiyorum. Daha salgın gelmeden veya belli bölgede endemikken insanlarımızın korkmasını istemiyoruz." açıklamasını yaptıç
M çiçeği nedir?
M çiçeği, klinik olarak daha hafif olmasına rağmen, semptomları geçmişte çiçek hastalarında görülenlere benzeyen, nadiren ölümcül olabilen, hayvandan insana bulaşan viral bir hastalıktır. İnsandan insana da bulaşabilmektedir.