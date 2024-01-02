1991 yılında batan Salem Express feribotu su altında görüntülendi Suudi Arabistan'ın Cidde kentinden Mısır'a gitmek için yola çıkan ve Kızıldeniz'de 1991 yılında batan Salem Express feribotunun batığı görüntülendi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Cidde'den Mısır'a gitmek için yola çıkan, 100 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki feribot, 14 Aralık 1991'de Kızıldeniz'de Safaga şehri yakınlarında battı. 1 | 12

Mekke'den hac ziyaretinden dönen yüzlerce hacıyı Cidde'den taşıyan gemi, yolculuğun sonuna doğru Safaga Limanı'na yaklaşırken, Hyndman Resifi olarak bilinen bir resif zincirinin güneydoğu kısmına şiddetli şekilde çarparak kaza yaptı. 2 | 12

Geminin batması çok hızlı şekilde gerçekleşirken, gemideki yolcu sayısına ilişkin net liste bulunamadı. Mısır makamları nihai ölü sayısını 470 olarak belirledi, 180 yolcu ve mürettebat ise hayatta kalmayı başararak kendi imkanlarıyla kıyıya ulaştı. 3 | 12