2025 çok zor geçecek! Simpsonlar'ın kehanetleri herkesi korkuttu: Çöküş başlayacak, büyük bir...
Dünyanın en popüler animasyon dizilerinden Simpsonlar'ın 2025 yılına ilişkin kehanetleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok olayı önceden tahmin etmesiyle ün salan dizisinin kehanetleri 2025'in yılının zor geçeceğini gösteriyor.
36 sezon boyunca hem eğlenceli bir animasyon hem de bir "kehanet aracı" olarak görülen Simpsonslar'ın kehanetleri her yıl gündemde geniş ses getiriyor.
SİMPSONLAR'IN GEÇMİŞTE TUTAN KEHANETLERİ
Simpsonlar’ın geçmişte birebir gerçekleşen kehanetleri, diziyi bir "zamanda yolculuk" fenomeni olarak popülerleştirdi.
AKILLI TELEFONLAR (1994-1995)
Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefonlar ve akıllı saatler gösterilmişti. Bu teknolojiler diziden yıllar sonra hayata geçmişti.