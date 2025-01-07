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  4. 2025 çok zor geçecek! Simpsonlar'ın kehanetleri herkesi korkuttu: Çöküş başlayacak, büyük bir...

2025 çok zor geçecek! Simpsonlar'ın kehanetleri herkesi korkuttu: Çöküş başlayacak, büyük bir...

Dünyanın en popüler animasyon dizilerinden Simpsonlar'ın 2025 yılına ilişkin kehanetleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Birçok olayı önceden tahmin etmesiyle ün salan dizisinin kehanetleri 2025'in yılının zor geçeceğini gösteriyor.

2025 çok zor geçecek! Simpsonlar'ın kehanetleri herkesi korkuttu: Çöküş başlayacak, büyük bir... - Sayfa 1

36 sezon boyunca hem eğlenceli bir animasyon hem de bir "kehanet aracı" olarak görülen Simpsonslar'ın kehanetleri her yıl gündemde geniş ses getiriyor. 

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2025 çok zor geçecek! Simpsonlar'ın kehanetleri herkesi korkuttu: Çöküş başlayacak, büyük bir... - Sayfa 2

SİMPSONLAR'IN GEÇMİŞTE TUTAN KEHANETLERİ
Simpsonlar’ın geçmişte birebir gerçekleşen kehanetleri, diziyi bir "zamanda yolculuk" fenomeni olarak popülerleştirdi.

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2025 çok zor geçecek! Simpsonlar'ın kehanetleri herkesi korkuttu: Çöküş başlayacak, büyük bir... - Sayfa 3

AKILLI TELEFONLAR (1994-1995)
Lisa on Ice bölümünde dokunmatik telefonlar ve akıllı saatler gösterilmişti. Bu teknolojiler diziden yıllar sonra hayata geçmişti.

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2025 çok zor geçecek! Simpsonlar'ın kehanetleri herkesi korkuttu: Çöküş başlayacak, büyük bir... - Sayfa 4

KORONAVİRÜS SALGINI
Japonya’dan yayılan bir virüsü konu alan sahne, birçok kişinin COVID-19 pandemisini önceden tahmin ettiklerini düşünmesine neden olmuştu.

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