2025 Fitre ne kadar, kimlere verilir, kimlere verilmez: Kimler Fitre ve Fidye verebilir?
11 Ayın Sultanı Ramazan için artık geri sayım başladı. Müslüman aleminin merakla beklediği bu mübarek ay, herkesin halden anlaması için çok önemli bir gün. Her yıl Ramazan ayı ile birlikte Fitre ve Fidye veriliyor. Peki 2025 Fitre kime verilir, ne kadar? Peki 2025 Fidye kime düşüyor ve ne kadar?
11 ayın sultanı Ramazan bir yıl sonra yeniden geldi. Önümüzdeki haftadan itibaren müslüman alemi, bu hayırlı günü 30 gün boyunca icra edecek. Ramazan’da insanlar, durumu iyi olmayanları daha iyi anlarken, belirlenen Fidye ve Fitre ile bu vatandaşlarımıza destekte bulunuyor.
Diyanet her yıl resmi olarak Filtre ve Fidye ücretlerini açıklarken, 2025’te verilecek Fitre ve Fidye ücretleri de belli oldu. Peki bu yıl Fitre ve Fidye kimlere düşüyor, ücret ne kadar ve hangi günler ödeniyor?
2025 FİTRE VE FİDYE ÜCRETİ NE KADAR?
2025 yılı Fitre ve Fidye ücreti 180 TL olarak belirlendi.
FİTRE NEDİR, KİMLERE VE NE ZAMAN VERİLİR?
Fıtır sadakası, halk arasında fitre olarak bilinir ve insan olarak yaratılmanın, Ramazan orucunu tamamlayarak bayrama ulaşmanın bir şükrü niteliğindedir. Dinen zengin sayılan ve Ramazan ayının sonuna yetişen her Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, 6/103-105). Vacip oluşu, Peygamber Efendimiz’in sünnetiyle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78 [1503-1512]; Müslim, Zekât, 12-21 [984-985]).