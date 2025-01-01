2025 yılında resmi tatil kaç gün? 2025'te nasıl 45 gün izin yapabilirsiniz? İşte formülü...
Toplam 15 gün resmi tatilin olduğu 2025 yılında yalnızca 14 gün izin kullanılarak 45 güne kadar tatil yapma imkanı olacak.
T24'de yer alan habere göre 2025 yılında toplam 15 gün resmi tatil bulunurken, yalnızca 14 gün izin kullanılarak 45 güne kadar tatil yapma fırsatı var.
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Yılbaşı izni
2025 yılı yılbaşı tatili çarşamba gününe denk geliyor. 30 ve 31 Aralık tarihlerinde alınacak iki günlük izinle toplamda beş günlük bir tatil yapma imkanına sahip olabilirsiniz.
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