  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 2025 yılında resmi tatil kaç gün? 2025'te nasıl 45 gün izin yapabilirsiniz? İşte formülü...

2025 yılında resmi tatil kaç gün? 2025'te nasıl 45 gün izin yapabilirsiniz? İşte formülü...

Toplam 15 gün resmi tatilin olduğu 2025 yılında yalnızca 14 gün izin kullanılarak 45 güne kadar tatil yapma imkanı olacak.

2025 yılında resmi tatil kaç gün? 2025'te nasıl 45 gün izin yapabilirsiniz? İşte formülü... - Sayfa 1

2025 yılına girerken yeni yılda izin yapılabilecek gün sayısı da belli oldu.

1 | 11
2025 yılında resmi tatil kaç gün? 2025'te nasıl 45 gün izin yapabilirsiniz? İşte formülü... - Sayfa 2

T24'de yer alan habere göre 2025 yılında toplam 15 gün resmi tatil bulunurken, yalnızca 14 gün izin kullanılarak 45 güne kadar tatil yapma fırsatı var.

2 | 11
2025 yılında resmi tatil kaç gün? 2025'te nasıl 45 gün izin yapabilirsiniz? İşte formülü... - Sayfa 3

Yılbaşı izni

2025 yılı yılbaşı tatili çarşamba gününe denk geliyor. 30 ve 31 Aralık tarihlerinde alınacak iki günlük izinle toplamda beş günlük bir tatil yapma imkanına sahip olabilirsiniz.

3 | 11
2025 yılında resmi tatil kaç gün? 2025'te nasıl 45 gün izin yapabilirsiniz? İşte formülü... - Sayfa 4

Ramazan Bayramı tatili

Ramazan Bayramı tatili 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günlerine denk geliyor. 28 Mart Cuma günü izin alınarak toplamda 5 günlük bir tatil yapılabilir.

4 | 11