2025'in havacılık devi belli oldu: THY ilk 10’da; işte en iyi 25 havayolu şirketi
Güney Kore zirvede, THY ilk 10’da. AirlineRatings.com, 2025’in en iyi havayolu şirketini seçti.
Yolcu konforu, ekonomi sınıf hizmetleri, yemek porsiyonları ve birçok faktör firmaların sektörde ne kadar iyi olup olmadığını gösteriyor.
Havacılık güvenliği ve hizmet değerlendirmeleri yapan AirlineRatings.com, yıllık “Dünyanın En İyi Havayolları” ödülleri kapsamında 2025’in en iyi 25 tam hizmet havayolunu açıkladı.
The Independent’ın haberine göre Güney Kore'nin ulusal havayolu Korean Air, “yolcu konforuna gösterdiği olağanüstü özen”, “cömert yemek porsiyonları” ve “üst düzey ekonomi sınıfı hizmeti” ile genel sıralamada zirveye yerleşti. Böylece, 2024’te sekizinci kez birinci olan Qatar Airways’i tahtından indirdi.