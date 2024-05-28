2030 yılında en çok kazandıracak meslekler açıklandı

Makine öğrenimi ve yapay zeka uzmanları

2030'da en çok talep görecek mesleklerin başında makine öğrenimi mühendisleri ve yapay zeka uzmanları geliyor. Bu mesleklerde çalışanların sayısının sadece ABD'de bile beş yıl içinde %40 oranında artması bekleniyor. Yıllık ortalama 133.336 dolar (4.291.312,49 TL) maaş ile bu meslekler, dünya genelinde en yüksek ücretli işler arasında yer alıyor. Yüksek talep ve kazanç potansiyeli, bu alanda serbest çalışma imkanlarını da artırıyor.