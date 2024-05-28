2030 yılında en çok kazandıracak meslekler açıklandı
2030 yılına kadar birçok günümüz mesleği tarihe karışacak ve yeni meslekler ön plana çıkacak. İşte, gelecekte en çok talep görecek meslekler ve bu alanlarda çalışanların kazanç potansiyelleri...
Makine öğrenimi ve yapay zeka uzmanları
2030'da en çok talep görecek mesleklerin başında makine öğrenimi mühendisleri ve yapay zeka uzmanları geliyor. Bu mesleklerde çalışanların sayısının sadece ABD'de bile beş yıl içinde %40 oranında artması bekleniyor. Yıllık ortalama 133.336 dolar (4.291.312,49 TL) maaş ile bu meslekler, dünya genelinde en yüksek ücretli işler arasında yer alıyor. Yüksek talep ve kazanç potansiyeli, bu alanda serbest çalışma imkanlarını da artırıyor.
Fintech mühendisleri
Finansal teknolojiler, yani fintech sektörü, son yıllarda büyük bir büyüme gösterdi. 2019'dan bu yana 381 anlaşmada 22 milyar dolar öz sermaye finansmanı sağlandı. Fintech mühendislerinin ortalama yıllık maaşı 139.000 dolar (4.473.937,40 TL) olup, bu meslek gelecekte de büyük talep görecek.
Bilgi güvenliği analistleri
Dijital çağda veri güvenliği her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bilgi güvenliği analistleri, kuruluşların veri güvenliğini sağlamak için kritik bir rol üstleniyor. Bu alandaki profesyonellerin yıllık ortalama maaşı 124.740 dolar (4.014.981,43 TL). Güvenlik duvarları ve veri şifreleme programları gibi güvenlik önlemleriyle, sistemlerin korunmasını sağlıyorlar.
İş zekası analistleri
Veri analitiği ve iş zekası, işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri için kritik öneme sahip. İş zekası analistleri, verilerden elde ettikleri bilgilerle işletmelerin daha bilinçli kararlar almasını sağlıyor. Bu pozisyondaki ortalama maaş 98.970 dolar (3.185.428,63 TL).