21 Mart Dünya Kukla Günü
Uluslararası Kukla Birliği tarafından her 21 Mart günü kutlanan Dünya Kukla Günü kapsamında, dünyanın dört bir yanında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bangladeş
Bangladeş’in başkenti Dakka'da yok olmaya yüz tutmuş geleneksel kukla üretimi yapan Jolputul Kukla Stüdyosu, kukla geleneğini gelecek nesillere taşımayı hedefliyor.
Kukla üretiminin ve tamirinin yapıldığı stüdyoda çalışan sanatçılar, belli aralıklarla çocuklar için oyunlar sergiliyor.
Çekya
21 Mart Dünya Kukla Günü kapsamında 73 yaşındaki Çek oymacı Jaroslav Slavik, Ostrava kentinde 25-50 cm arasında değişen bir kukla yapmak için 1 haftadan fazla zaman harcıyor.
Slavic, vakit geçirmek için başladığı tahta oymacılığında 16 yılı geride bırakırken şu anda da Prag’daki birçok mağaza için tahta kuklalar üretiyor.