Kukla üretiminin ve tamirinin yapıldığı stüdyoda çalışan sanatçılar, belli aralıklarla çocuklar için oyunlar sergiliyor.

21 Mart Dünya Kukla Günü kapsamında 73 yaşındaki Çek oymacı Jaroslav Slavik, Ostrava kentinde 25-50 cm arasında değişen bir kukla yapmak için 1 haftadan fazla zaman harcıyor.

Slavic, vakit geçirmek için başladığı tahta oymacılığında 16 yılı geride bırakırken şu anda da Prag’daki birçok mağaza için tahta kuklalar üretiyor.