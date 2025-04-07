2100 yılında en kalabalık olacak ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? Harita değişiyor..

Birleşmiş Milletler ve çeşitli uluslararası araştırma kuruluşlarının verilerine göre, gelişmekte olan ülkeler nüfus yarışında hızla öne çıkarken, bazı gelişmiş ülkelerde ise belirgin bir azalma öngörülüyor.

İŞTE 2100 YILINDA EN KALABALIK OLACAK OLAN ÜLKELER...