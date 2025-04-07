2100 yılında en kalabalık olacak ülkeler açıklandı: Türkiye bakın kaçıncı sırada? Harita değişiyor..
2100 yılında nüfus dengesi tüm dünyada değişmesi beklenirken, Türkiye'nin bu yeni tabloda nüfus açısından dünyada kaçıncı sırada yer alacağı merak konusu.
2100 yılında dünyanın en kalabalık ülkelerinin hangileri olacağı, yapılan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmaya başladı. Geleceğe yönelik yapılan nüfus projeksiyonları, 2100 yılına gelindiğinde dünya demografisinin köklü bir dönüşüm yaşayacağını gösteriyor.
Birleşmiş Milletler ve çeşitli uluslararası araştırma kuruluşlarının verilerine göre, gelişmekte olan ülkeler nüfus yarışında hızla öne çıkarken, bazı gelişmiş ülkelerde ise belirgin bir azalma öngörülüyor.
İŞTE 2100 YILINDA EN KALABALIK OLACAK OLAN ÜLKELER...
MISIR – 160 MİLYON KİŞİ
Tarihsel mirasıyla dikkat çeken Mısır, Kuzey Afrika’nın en kalabalık ülkesi olmaya devam edecek.