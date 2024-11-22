22 KASIM NE GÜNÜ: 22 Kasım özel mi, niye ortaya çıktı?

Yıl içerisinde saymakla bitmeyecek özel günler var. Kasım ayı da bu özel günlerin bulunduğu aylardan biri. 24 Kasım yaklaşırken öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlanma hazırlıkları sürerken, bugün ise 22 Kasım ve anlamı büyük. Peki 22 Kasım ne günü, özel mi? 22 Kasım’da ne oldu?