22 KASIM NE GÜNÜ: 22 Kasım özel mi, niye ortaya çıktı?
22 Kasım, tarihte önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir gün olarak bilinir. Bazı özel günler, belirli konulara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl kutlanıyor. İnsanlar, bu tür özel gün ve tarihler hakkında bilgi sahibi olmak için sık sık takvim kontrolleri yapar. Peki, 22 Kasım ne günü ve tarihteki yeri nedir? Bugünün önemi nedir?
Yıl içerisinde saymakla bitmeyecek özel günler var. Kasım ayı da bu özel günlerin bulunduğu aylardan biri. 24 Kasım yaklaşırken öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlanma hazırlıkları sürerken, bugün ise 22 Kasım ve anlamı büyük. Peki 22 Kasım ne günü, özel mi? 22 Kasım’da ne oldu?
22 KASIM NE GÜNÜ?
Ülkemizde 22 Kasım, Dünya Diş Hekimliği Günü olarak her yıl kutlanır. Bu tarih aynı zamanda Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nın bir parçası olarak da değerlendirilir. Dünya genelinde ise 6 Mart, Dünya Diş Hekimleri Günü olarak kabul edilmektedir.