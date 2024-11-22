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  4. 22 KASIM NE GÜNÜ: 22 Kasım özel mi, niye ortaya çıktı?

22 KASIM NE GÜNÜ: 22 Kasım özel mi, niye ortaya çıktı?

22 Kasım, tarihte önemli olaylara ev sahipliği yapmış bir gün olarak bilinir. Bazı özel günler, belirli konulara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl kutlanıyor. İnsanlar, bu tür özel gün ve tarihler hakkında bilgi sahibi olmak için sık sık takvim kontrolleri yapar. Peki, 22 Kasım ne günü ve tarihteki yeri nedir? Bugünün önemi nedir?

22 KASIM NE GÜNÜ: 22 Kasım özel mi, niye ortaya çıktı? - Sayfa 1

Yıl içerisinde saymakla bitmeyecek özel günler var. Kasım ayı da bu özel günlerin bulunduğu aylardan biri. 24 Kasım yaklaşırken öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlanma hazırlıkları sürerken, bugün ise 22 Kasım ve anlamı büyük. Peki 22 Kasım ne günü, özel mi? 22 Kasım’da ne oldu?

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22 KASIM NE GÜNÜ: 22 Kasım özel mi, niye ortaya çıktı? - Sayfa 2

22 KASIM NE GÜNÜ?


Ülkemizde 22 Kasım, Dünya Diş Hekimliği Günü olarak her yıl kutlanır. Bu tarih aynı zamanda Ağız ve Diş Sağlığı Haftası'nın bir parçası olarak da değerlendirilir. Dünya genelinde ise 6 Mart, Dünya Diş Hekimleri Günü olarak kabul edilmektedir.

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22 KASIM NE GÜNÜ: 22 Kasım özel mi, niye ortaya çıktı? - Sayfa 3

22 KASIM’IN ÖNEMİ NEDİR?

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22 KASIM NE GÜNÜ: 22 Kasım özel mi, niye ortaya çıktı? - Sayfa 4

Bugünün önemi sağlıkçılar açısından oldukça yüksek. Dişçi Mekteb-i Aliyesi, Tıp Fakültesi bünyesinde 22 Kasım 1908 tarihinde açılmasına atfen 1996 yılından bu yana her yıl 22 Kasım günü "Diş Hekimliği Günü" aynı hafta ise "Ağız Diş Sağlığı Haftası" olarak kutlanmaktadır.

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