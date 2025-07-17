28 ülkeye 9 eurodan uçak bileti fırsatı! AJet duyurdu: 250 bin koltuk sınırlı süreyle satışta
Türk Hava Yolları markası AJet, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarda sonbahardan ilkbahara kadar geçerli olmak üzere birçok ülkeye ve noktaya 9 eurodan başlayan fiyatlarla büyük bir indirim kampanyası başlattı.
Bugünden itibaren 19 Temmuz saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 1 Eylül 2025-29 Mart 2026'daki yurt dışı seyahatlerinde kullanılabilecek.
Kampanya kapsamında 9 Euro ve dolar ile vergilerden oluşan fiyatlarla 250 bin indirimli koltuk satışa sunuldu.
İndirimli "basic" biletler, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ile çağrı merkezlerinden alınabilecek.
AJet, koltuk seçim ücretlerinde de indirim yaptı. Yurt dışı kampanyası boyunca bilet alırken koltuğunu seçmek isteyenler de yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.
İşte AJET'in yurt dışı bilet kampanyasının geçerli olduğu ülkeler...
ALMANYA
Berlin (BER) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla
Köln (CGN) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla
Düsseldorf (DUS) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla
Frankfurt (FRA) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla
Hannover (HAJ) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla
Hamburg (HAM) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla
Münih (MUC) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla
Stuttgart (STR) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla
İstanbul (SAW) - Berlin (BER)
Ücret: 19 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla
İstanbul (SAW) - Köln (CGN)
Ücret: 19 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla
İstanbul (SAW) - Düsseldorf (DUS)
Ücret: 19 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla
İstanbul (SAW) - Frankfurt (FRA)
Ücret: 19 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla
İstanbul (SAW) - Hannover (HAJ)
Ücret: 19 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla