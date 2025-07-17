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  4. 28 ülkeye 9 eurodan uçak bileti fırsatı! AJet duyurdu: 250 bin koltuk sınırlı süreyle satışta

28 ülkeye 9 eurodan uçak bileti fırsatı! AJet duyurdu: 250 bin koltuk sınırlı süreyle satışta

Türk Hava Yolları markası AJet, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarda sonbahardan ilkbahara kadar geçerli olmak üzere birçok ülkeye ve noktaya 9 eurodan başlayan fiyatlarla büyük bir indirim kampanyası başlattı.

28 ülkeye 9 eurodan uçak bileti fırsatı! AJet duyurdu: 250 bin koltuk sınırlı süreyle satışta - Sayfa 1

Bugünden itibaren 19 Temmuz saat 23.59'a kadar satışta olacak indirimli biletler, 1 Eylül 2025-29 Mart 2026'daki yurt dışı seyahatlerinde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında 9 Euro ve dolar ile vergilerden oluşan fiyatlarla 250 bin indirimli koltuk satışa sunuldu. 

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28 ülkeye 9 eurodan uçak bileti fırsatı! AJet duyurdu: 250 bin koltuk sınırlı süreyle satışta - Sayfa 2

İndirimli "basic" biletler, "AJet.com", AJet'in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ile çağrı merkezlerinden alınabilecek.

AJet, koltuk seçim ücretlerinde de indirim yaptı. Yurt dışı kampanyası boyunca bilet alırken koltuğunu seçmek isteyenler de yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.

İşte AJET'in yurt dışı bilet kampanyasının geçerli olduğu ülkeler...

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28 ülkeye 9 eurodan uçak bileti fırsatı! AJet duyurdu: 250 bin koltuk sınırlı süreyle satışta - Sayfa 3

ALMANYA

Berlin (BER) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla

Köln (CGN) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla

Düsseldorf (DUS) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla

Frankfurt (FRA) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla

Hannover (HAJ) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla

Hamburg (HAM) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla

Münih (MUC) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla

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28 ülkeye 9 eurodan uçak bileti fırsatı! AJet duyurdu: 250 bin koltuk sınırlı süreyle satışta - Sayfa 4

Stuttgart (STR) - İstanbul (SAW)
Ücret: 9 EUR + vergilerden başlayan fiyatlarla

İstanbul (SAW) - Berlin (BER)
Ücret: 19 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla

İstanbul (SAW) - Köln (CGN)
Ücret: 19 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla

İstanbul (SAW) - Düsseldorf (DUS)
Ücret: 19 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla

İstanbul (SAW) - Frankfurt (FRA)
Ücret: 19 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla

İstanbul (SAW) - Hannover (HAJ)
Ücret: 19 USD + vergilerden başlayan fiyatlarla

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