301 sefer sayılı Birgenair uçak kazası nasıl gerçekleşti?

Uçak, levye titreşim uyarısı verdiği için artık otomatik pilot devreden çıkmıştı ve uçağın burnu dik bir şekilde havaya kalkmıştı. Kaptan pilot Erdem o an bunu fark edemedi ve uçağın burnunu indirmek yerine motorların hızını artırarak bu kez “tam gaz” komutu verdi. Bunun üzerine uçağın sol motoru durdu. Sadece sağ motoru çalışan uçak Atlas Okyanusu’nun üzerinde dönmeye başladı. Saniyeler önce aşırı hız uyarısı veren uçak bu kez de stick shaker uyarısı veriyordu. Yani uçak, havada tutunamayacak kadar yavaşlamıştı ve düşüyordu. Kokpitte “uçağı yukarı çek” anlamında olan “pull up” ikaz sistemi yankılanıyordu. Kokpitte panik havası vardı. Pilotlar son ana kadar kazayı önlemek için çok uğraştı fakat olmadı.