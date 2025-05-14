31 ülkeye 40 dolara uçak bileti fırsatı başladı! AJet duyurdu: 48 bin koltuk sınırlı süreyle satışta
AJet, 2025 yazına özel başlattığı kampanyayla Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlarda 40 dolardan başlayan fiyatlarla bilet satışına başladı.
AJET’in başlattığı yurt dışı kampanyası, Avrupa’nın ve Orta Doğu’nun popüler şehirlerini kapsıyor. Kampanya kapsamında belirli tarihlerde alınan biletlerle, tek yön yurt dışı uçuşları 40 dolardan başlayan fiyatlarla gerçekleştirilebilecek. Kampanya sınırlı sayıda koltuk için geçerli olup, erken rezervasyon yapan yolcular avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek.
48 bin koltuk indirimli fiyatlarla satışta
AJet, yurt dışı hatlarında geçerli indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48 bin indirimli koltuk satışa çıkardı.
Türkiye çıkışlı (KKTC hariç) yurt dışı varışlı direkt uçuşları kapsayan kampanya ile satışa sunulan indirimli ‘basic’ biletler; yalnızca AJet.com, AJet Mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek. 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10:00’dan 15 Mayıs 2025 saat 23:59’a kadar satışta olacak AJet’in indirimli biletleri yolcular 1 Haziran – 31 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
AJET'in 40 dolarlık yurt dışı bilet kampanyası şu ülkelerde geçerli: