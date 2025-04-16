34 ilçe için kötü haber geldi, 9 saate kadar sürecek! İstanbullular hemen bu listeyi kontrol edin!
İstanbul'da 34 ilçenin saatlerce karanlığa bürüneceği haberini BEDAŞ ve AYEDAŞ yaptığı peş peşe uyarılarla duyurdu. Anadolu Yakasımda 7 ilçe, Avrupa Yakasında ise 27 ilçe saatlerce karanlığa bürünecek. Vatandaşlar "İstanbul elektrikler ne zaman gelecek?, İstanbul elektrik kesintisi sorgulama, AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama, perşembe günü elektrik kesintileri, bugün elektrik kesintileri" sorularının yanıtlarını aramaya başladı. İşte İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ...
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ) tarafından sosyal medyadan yapılan duyuruya göre, İstanbul'un 34 ilçesinde yarın elektrik kesintisi yaşanacak. Yayımlanan planlı kesinti programına göre bazı ilçelerde yarın elektrik kesintisi 9 saate kadar sürecek.
Peki, İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İşte 17 Nisan perşembe günü BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi programı...