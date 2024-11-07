34 yıllık lokanta ustası asla dağılmayan sarmanın sırrını açıkladı: Tarifi için sıraya girecekler
Ev yemekleri konseptine hayatının 34 yılını adayan Emine Ferhan usta, yaprak sarmaya dair herkesin dört gözle beklediği paylaşımı yaptı ve sır gibi saklanan püf noktayı verdi. Bu tarifi uygulayanlar artık her gün yaprak sarması sarmak isteyecek
34 senelik tecrübeye sahip Emine Usta, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla kendi mutfağınızda sarmaya nasıl lezzet katabileceğinizin püf noktalarını tek tek paylaştı. İşte asla dağılmayan ve incecik sarılmış yaprak sarması için dikkat etmeniz gerekenler.
Yaprak sarma, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinin başında gelmektedir. Zor, zahmetli bir yemektir ancak lezzeti başka hiçbir yemekte yoktur. Bu nedenle genellikle davet sofralarının parlayan yıldızıdır.
Ancak yaprak sarma, hazırlık aşamasından pişirme aşamasına kadar büyük püf noktaları bulunan bir yemektir. Özellikle dağılmaması, yanmaması ve kalem gibi sarılması için şimdi sizlere aktaracağımız inceliklere mutlaka özen göstermeniz gerekmektedir. Peki mükemmel yaprak sarma nasıl yapılır? İşte kapıda sıra oluşturan yaprak sarma tarifi: