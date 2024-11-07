34 yıllık lokanta ustası asla dağılmayan sarmanın sırrını açıkladı: Tarifi için sıraya girecekler

Ancak yaprak sarma, hazırlık aşamasından pişirme aşamasına kadar büyük püf noktaları bulunan bir yemektir. Özellikle dağılmaması, yanmaması ve kalem gibi sarılması için şimdi sizlere aktaracağımız inceliklere mutlaka özen göstermeniz gerekmektedir. Peki mükemmel yaprak sarma nasıl yapılır? İşte kapıda sıra oluşturan yaprak sarma tarifi: