  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Yaşam
  4. 35 yıllık sütlü tatlıcıdan gerçek kazandibi tarifi ; 3 yemek kaşığı ekleyince tam kıvam alıyor

35 yıllık sütlü tatlıcıdan gerçek kazandibi tarifi ; 3 yemek kaşığı ekleyince tam kıvam alıyor

Evde gerçek kazandibi pişirmek için 35 yıldır sütlü tatlı yapan Naciye Çoban’ın püf noktasını uygulamalısınız

35 yıllık sütlü tatlıcıdan gerçek kazandibi tarifi ; 3 yemek kaşığı ekleyince tam kıvam alıyor - Sayfa 1

Kazandibi tatlısı çok hafif ve düşük kalorili olmasıyla biliniyor. Ağızda eriyen ve dağılan bu nefis tatlı püf noktasıyla hazırlandığında ise adeta damak çatlatıyor.

1 | 16
35 yıllık sütlü tatlıcıdan gerçek kazandibi tarifi ; 3 yemek kaşığı ekleyince tam kıvam alıyor - Sayfa 2

Kazandibinin püf noktası için 35 yıldır İstanbul Beyoğlu’da tatlı satan Naciye Çoban’ın püf noktasına kulak verelim.

2 | 16
35 yıllık sütlü tatlıcıdan gerçek kazandibi tarifi ; 3 yemek kaşığı ekleyince tam kıvam alıyor - Sayfa 3

3 YEMEK KAŞIĞI KAZNADİBİNE KIVAM KATIYOR

Çoban’ın püf noktasına göre kazandibi tatlısına kesinlikle 3 yemek kaşığı pirinç unu eklenmeliymiş. Bu sayede tatlının kıvamı tam tutuyor.

3 | 16
35 yıllık sütlü tatlıcıdan gerçek kazandibi tarifi ; 3 yemek kaşığı ekleyince tam kıvam alıyor - Sayfa 4

hurriyet.com.tr’deki tarife göre kazandibi için gereken malzemeler şunlar:

  • 6 su bardağı süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 tatlı kaşığı pudra şekeri
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 3 yemek kaşığı pirinç unu
  • 1 Paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tarçın
4 | 16