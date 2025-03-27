35 yıllık sütlü tatlıcıdan gerçek kazandibi tarifi ; 3 yemek kaşığı ekleyince tam kıvam alıyor
Evde gerçek kazandibi pişirmek için 35 yıldır sütlü tatlı yapan Naciye Çoban’ın püf noktasını uygulamalısınız
Kazandibi tatlısı çok hafif ve düşük kalorili olmasıyla biliniyor. Ağızda eriyen ve dağılan bu nefis tatlı püf noktasıyla hazırlandığında ise adeta damak çatlatıyor.
Kazandibinin püf noktası için 35 yıldır İstanbul Beyoğlu’da tatlı satan Naciye Çoban’ın püf noktasına kulak verelim.
3 YEMEK KAŞIĞI KAZNADİBİNE KIVAM KATIYOR
Çoban’ın püf noktasına göre kazandibi tatlısına kesinlikle 3 yemek kaşığı pirinç unu eklenmeliymiş. Bu sayede tatlının kıvamı tam tutuyor.
hurriyet.com.tr’deki tarife göre kazandibi için gereken malzemeler şunlar:
- 6 su bardağı süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 tatlı kaşığı pudra şekeri
- 2 yemek kaşığı buğday nişastası
- 1 yemek kaşığı mısır nişastası
- 3 yemek kaşığı pirinç unu
- 1 Paket vanilya
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- Tarçın