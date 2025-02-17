45 yıllık köylü kadının meyhane pilavı püf noktası. Tam kıvamında ve tane tane oluyor

Baznak meyhane pilavı için, “Öncelikle en önemlisi malzeme. Eğer pilav için hazırladığınız bulgur ve özellikle domates taze değilse o pilav olmaz. Ayrıca tüm malzemeler taze olmalı. Bir de mümkünse domates, biber, soğan ve salça organik olmalı.” dedi.