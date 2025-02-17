45 yıllık köylü kadının meyhane pilavı püf noktası. Tam kıvamında ve tane tane oluyor
Halk arasında meyhane pilavı olarak da bilinen *bulgur pilavı* 45 yıllık köylülerin tarifine göre yapıldığında tam ayarında pişiyor
Pilavın her türlüsü ülkemizde çok seviliyor. Doyurucu ve besleyici olan pirinç ve bulgur pilavı ise tane tane pişirilmesiyle biliniyor.
Kebapların yanına servis edilen meyhane pilavı ise tane tane olmasının yanı sıra tam kıvamında olmasıyla önemlidir. Meyhane pilavını kıvamında pişirmek aşçıların bile dikkatini çekiyor.
TAM AYARINDA MEYHANE PİLAVININ PÜF NOKTASI
Çanakkaleli Ayşe Baznak ise 45 yıldır köyünde meyhane pilavı pişiriyor. Domatesin başkenti olan Çanakkale’de aslında taze domateslerle meyhane pilavı yaptığı söyleyen Baznak, püf noktanın kıvamında olduğunu söyledi.