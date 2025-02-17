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  4. 45 yıllık köylü kadının meyhane pilavı püf noktası. Tam kıvamında ve tane tane oluyor

45 yıllık köylü kadının meyhane pilavı püf noktası. Tam kıvamında ve tane tane oluyor

Halk arasında meyhane pilavı olarak da bilinen *bulgur pilavı* 45 yıllık köylülerin tarifine göre yapıldığında tam ayarında pişiyor

45 yıllık köylü kadının meyhane pilavı püf noktası. Tam kıvamında ve tane tane oluyor - Sayfa 1

Pilavın her türlüsü ülkemizde çok seviliyor. Doyurucu ve besleyici olan pirinç ve bulgur pilavı ise tane tane pişirilmesiyle biliniyor.

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45 yıllık köylü kadının meyhane pilavı püf noktası. Tam kıvamında ve tane tane oluyor - Sayfa 2

Kebapların yanına servis edilen meyhane pilavı ise tane tane olmasının yanı sıra tam kıvamında olmasıyla önemlidir. Meyhane pilavını kıvamında pişirmek aşçıların bile dikkatini çekiyor.

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45 yıllık köylü kadının meyhane pilavı püf noktası. Tam kıvamında ve tane tane oluyor - Sayfa 3

TAM AYARINDA MEYHANE PİLAVININ PÜF NOKTASI

Çanakkaleli Ayşe Baznak ise 45 yıldır köyünde meyhane pilavı pişiriyor. Domatesin başkenti olan Çanakkale’de aslında taze domateslerle meyhane pilavı yaptığı söyleyen Baznak, püf noktanın kıvamında olduğunu söyledi.

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45 yıllık köylü kadının meyhane pilavı püf noktası. Tam kıvamında ve tane tane oluyor - Sayfa 4

Baznak meyhane pilavı için, “Öncelikle en önemlisi malzeme. Eğer pilav için hazırladığınız bulgur ve özellikle domates taze değilse o pilav olmaz. Ayrıca tüm malzemeler taze olmalı. Bir de mümkünse domates, biber, soğan ve salça organik olmalı.” dedi.

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