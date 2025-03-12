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  4. 45 yıllık ustasından * irmik helvasına * kıvam katan tüyo ; Sadece 1 çay bardağı eklemek yetiyor

45 yıllık ustasından * irmik helvasına * kıvam katan tüyo ; Sadece 1 çay bardağı eklemek yetiyor

İrmik helvası hazırlarken asla dağılmaması ve tam kıvamında olması için 45 yıllık Helvacı Ali’nin tüyosunu denemelisiniz

45 yıllık ustasından * irmik helvasına * kıvam katan tüyo ; Sadece 1 çay bardağı eklemek yetiyor - Sayfa 1

İrmik helvası hazırlarken kıvamını tutturmalısınız. Birçok ev hanımı kıvamı şaşan irmik helvasından şikayetçi oluyor.

 

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45 yıllık ustasından * irmik helvasına * kıvam katan tüyo ; Sadece 1 çay bardağı eklemek yetiyor - Sayfa 2

Kıvam şaşması sadece görüntüyü değil lezzetini de etkiliyor. Bu nedenle irmik helvasına kıvam vermek çok önemli.

 

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45 yıllık ustasından * irmik helvasına * kıvam katan tüyo ; Sadece 1 çay bardağı eklemek yetiyor - Sayfa 3

45 yıldır İstanbul’da kendi helvacı tezgahını işleten Helvacı Ali usta bütün tatlıcıların sır gibi sakladığı püf noktayı açık etti.

 

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45 yıllık ustasından * irmik helvasına * kıvam katan tüyo ; Sadece 1 çay bardağı eklemek yetiyor - Sayfa 4

SADECE 1 ÇAY BARDAĞI EKLESENİZ YETİYOR

Ali Usta dağılmayan irmik helvası için, “İrmik helvası hazırlarken kıvamının şaşmamasını istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Ev hanımları 1 su bardağı irmiğe göre helva hazırlarken 1 çay bardağı pekmez eklesinler. Genellikle üzüm olur ama seven dut pekmezi de ekleyebilir. O helvaya pekmezi döktün mü kolay kolay kıvamı şaşmaz. Rengi biraz koyu olur ama lezzeti de ala olur” dedi.

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