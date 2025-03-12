45 yıllık ustasından * irmik helvasına * kıvam katan tüyo ; Sadece 1 çay bardağı eklemek yetiyor

SADECE 1 ÇAY BARDAĞI EKLESENİZ YETİYOR

Ali Usta dağılmayan irmik helvası için, “İrmik helvası hazırlarken kıvamının şaşmamasını istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Ev hanımları 1 su bardağı irmiğe göre helva hazırlarken 1 çay bardağı pekmez eklesinler. Genellikle üzüm olur ama seven dut pekmezi de ekleyebilir. O helvaya pekmezi döktün mü kolay kolay kıvamı şaşmaz. Rengi biraz koyu olur ama lezzeti de ala olur” dedi.