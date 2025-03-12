45 yıllık ustasından * irmik helvasına * kıvam katan tüyo ; Sadece 1 çay bardağı eklemek yetiyor
İrmik helvası hazırlarken asla dağılmaması ve tam kıvamında olması için 45 yıllık Helvacı Ali’nin tüyosunu denemelisiniz
İrmik helvası hazırlarken kıvamını tutturmalısınız. Birçok ev hanımı kıvamı şaşan irmik helvasından şikayetçi oluyor.
Kıvam şaşması sadece görüntüyü değil lezzetini de etkiliyor. Bu nedenle irmik helvasına kıvam vermek çok önemli.
45 yıldır İstanbul’da kendi helvacı tezgahını işleten Helvacı Ali usta bütün tatlıcıların sır gibi sakladığı püf noktayı açık etti.
SADECE 1 ÇAY BARDAĞI EKLESENİZ YETİYOR
Ali Usta dağılmayan irmik helvası için, “İrmik helvası hazırlarken kıvamının şaşmamasını istiyorsanız yapacağınız şey çok basit. Ev hanımları 1 su bardağı irmiğe göre helva hazırlarken 1 çay bardağı pekmez eklesinler. Genellikle üzüm olur ama seven dut pekmezi de ekleyebilir. O helvaya pekmezi döktün mü kolay kolay kıvamı şaşmaz. Rengi biraz koyu olur ama lezzeti de ala olur” dedi.