450 yıllık köy hayalet köye döndü: Sadece 4 kişi yaşıyor

Susuzluk dağıttı, şimdi 4 kişi yaşıyor

Fadime Kaya (64), hem ilçeye hem Bursa'ya uzak olan Çökene'de yaşamın kolay olmadığını ancak ata toprağından, memleketlerinden fazla uzak kalamadıklarını belirterek, su sorunu çözülünce döndüklerini anlattı. Su olmayınca köy halkının dağıldığını ve bir daha geri dönmediğini dile getiren Kaya, "Şimdi sadece 3 hanede duman tütüyor. Diğer iki hanede eşleri vefat etmiş kadınlar yaşıyor. Önceden 50'den fazla hanenin bulunduğun mahallede şimdi 4 kişiyiz" dedi.