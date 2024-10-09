6.4 milyon eğitim için yurt dışına gitti! İşte Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler
Yurt dışı eğitimde rota yurt dışına kaydı. 6.4 milyon genç Türkiye’den eğitim için göç ederken, yurt dışı eğitim sektörü de neredeyse 36,5 milyar dolarlık büyüklüğe erişti. Kazançtan pay almak isteyen ülkeler de eğitim politikalarıyla Türk öğrencilerini cezbetmeye çalışıyor.
Türk öğrencilerin yurt dışı eğitime olan ilgisi her geçen gün artıyor. Gençler eğitimde rotayı yabancı okullara çevirdi. Yurt dışı eğitim sektörü 36,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşırken, yabancı okullar da Türk öğrencilerini eğitimleriyle cezbetmeye çalışıyor.
Türk öğrenciler eğitimin ücretsiz olduğu ülkeleri tercih ediyor
Türk gençleri eğitimin ücretsiz olduğu Almanya ve İtalya gibi ülkelere yöneliyor. Yurt dışı eğitim tüm dünya gençlerinin en büyük hayallerinden bir tanesi. Sektörün hızlı büyümesi bu sebeple durmuyor. 2021 yılında uluslararası öğrenci sayısı 6,4 milyonu aştı ve pazar büyüklüğü 36,5 milyar dolara ulaştı.
En çok öğrenciyi çeken ABD oldu
En çok öğrenciyi ülkesine çeken ülkelerin paylarına bakıldığında, yüzde 17’lik pay ile Amerika başı çekerken, İngiltere yüzde 11, Kanada yüzde 10, Fransa yüzde 6, Avustralya yüzde 6, Almanya yüzde 6 ve İspanya yüzde 2 ile sıralamaya girdi.
Çin en çok öğrenci gönderen ülke oldu
Yurt dışında eğitime en çok öğrenci gönderen ülkeler listesinin ilk sırasında 1 milyonun üzerinde öğrenci ile Çin yer aldı. Çin’i sırasıyla 500 bin öğrenci ile Hindistan, 137 bin öğrenci ile Vietnam, 126 bin öğrenci ile Almanya, 109 bin öğrenci ile Özbekistan, 105 öğrenci ile Fransa, 102 bin öğrenci ile Amerika ve 99 bin öğrenci ile Suriye izledi.