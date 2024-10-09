6.4 milyon eğitim için yurt dışına gitti! İşte Türk öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkeler

Çin en çok öğrenci gönderen ülke oldu

Yurt dışında eğitime en çok öğrenci gönderen ülkeler listesinin ilk sırasında 1 milyonun üzerinde öğrenci ile Çin yer aldı. Çin’i sırasıyla 500 bin öğrenci ile Hindistan, 137 bin öğrenci ile Vietnam, 126 bin öğrenci ile Almanya, 109 bin öğrenci ile Özbekistan, 105 öğrenci ile Fransa, 102 bin öğrenci ile Amerika ve 99 bin öğrenci ile Suriye izledi.