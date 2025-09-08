  1. Ekonomim
  4. 7 yaşında öğrendi şimdi milyoner! Ayda 1 milyon dolardan fazla kazanıyor. 30 çalışanı var

Kod yazarak başladığı serüven onu milyoner yaptı. 18 yaşındaki bu genç, dünya basınında!

Günümüz teknoloji çağı ve gençlerin pek çoğu geçimini sosyal medya veya yazılım işlerini yaparak sağlıyor. Türkiye’de binlerce genç bu alanda iş sahibi olarak geleceğe yatırım yaparken, benzer durum yurt dışında da mevcut.

New York’lu 18 yaşındaki Zach Yadegari, 7 yaşında başlattığı serüvenin bu noktaya geleceğini kendi bile hayal edemiyordu.

Yaşıtları henüz liseyi yeni tamamlamışken, Zach Yadegari ise paraya para demiyor servetine servet katıyor.

Öyle ki küçük yaşta başladığı kod yazma becerisi, onu bir şirketin sahibi yaptı ve aylık kasasına 1,4 milyon dolar giriyor.

