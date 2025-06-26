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  4. 77 yaşındaki Arnold Schwarzenegger 'En Kötü' Terminator filmini açıkladı: Hiçbir anlamı yoktu

77 yaşındaki Arnold Schwarzenegger 'En Kötü' Terminator filmini açıkladı: Hiçbir anlamı yoktu

Sinema tarihinin önemli isimlerinden Arnold Schwarzenegger, bugüne kadar Terminator serisi ile akıllara kazınmayı başardı. 77 yaşındaki ünlü aktör oynadığı serilerden memnuniyet duyarken, en kötü Terminator filmini de açıkladı.

77 yaşındaki Arnold Schwarzenegger 'En Kötü' Terminator filmini açıkladı: Hiçbir anlamı yoktu - Sayfa 1

Bilim kurgu tarihinde önemli bir yer edinen Terminator, 7’den  70’e çoğu kişi tarafından biliniyor ve seviliyor. 

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77 yaşındaki Arnold Schwarzenegger 'En Kötü' Terminator filmini açıkladı: Hiçbir anlamı yoktu - Sayfa 2

Beyaz Perde’de akıllara kazanan bu seri, sinema tarihinin kült serilerinden biri ve Arnold Schwarzenegger’in başarılı oyunculuğu ile günümüze kadar taşındı

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77 yaşındaki Arnold Schwarzenegger 'En Kötü' Terminator filmini açıkladı: Hiçbir anlamı yoktu - Sayfa 3

The Independent’in haberine göre bu filmlerin tamamı, yapay zekâ Skynet ile John Connor liderliğindeki insan direnişi arasındaki savaşı konu alıyor. Serinin ilk iki filmi olan The Terminator (1984) ve Terminator 2: Judgement Day, James Cameron tarafından yönetilmişti.

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77 yaşındaki Arnold Schwarzenegger 'En Kötü' Terminator filmini açıkladı: Hiçbir anlamı yoktu - Sayfa 4

Genel anlamda Terminator serisi izleyici ve eleştirmenlerden iyi notlar alırken, serinin bazı bölümleri için durum aynı değildi. Öyle ki Arnold Schwarzenegger’e göre de durum böyle.

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