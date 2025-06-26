77 yaşındaki Arnold Schwarzenegger 'En Kötü' Terminator filmini açıkladı: Hiçbir anlamı yoktu
Sinema tarihinin önemli isimlerinden Arnold Schwarzenegger, bugüne kadar Terminator serisi ile akıllara kazınmayı başardı. 77 yaşındaki ünlü aktör oynadığı serilerden memnuniyet duyarken, en kötü Terminator filmini de açıkladı.
Bilim kurgu tarihinde önemli bir yer edinen Terminator, 7’den 70’e çoğu kişi tarafından biliniyor ve seviliyor.
Beyaz Perde’de akıllara kazanan bu seri, sinema tarihinin kült serilerinden biri ve Arnold Schwarzenegger’in başarılı oyunculuğu ile günümüze kadar taşındı
The Independent’in haberine göre bu filmlerin tamamı, yapay zekâ Skynet ile John Connor liderliğindeki insan direnişi arasındaki savaşı konu alıyor. Serinin ilk iki filmi olan The Terminator (1984) ve Terminator 2: Judgement Day, James Cameron tarafından yönetilmişti.