A vitamini en çok onda var! Havuç suyunun bilmediğimiz faydaları
Vitamin, potasyum, besin ve lif kaynağı olan havucun suyunu sıkıp içmek sağlık açısından çok faydalıdır. Havuç suyunda A ve C vitamini, antioksidan görevi görerek bağışıklık hücrelerini serbest radikallerden korur. Bu durum kanser riskini azaltır. Havuç suyunun bunun gibi pek çok faydası vardır. İşte havuç suyunun faydaları…
Havuç suyunun sağlığa faydaları
Havuç, turuncu rengini beta-karoten içerdiği için alır. Beta-karoten, vücut tarafından A vitamini olarak metabolize edilir ve göz sağlığını destekleyen bir antioksidandır.
İçerdiği E vitamini ile havuç suyu, bağışıklık hücrelerini serbest radikallerden koruyarak kanser riskini azaltır.
Havuç, güçlü beta-karoten ve vitaminler içerir. Kalsiyum açısından da hamilelerin havuç suyu tüketmesi önemlidir.
Havuç suyu içeriğindeki antioksidan ile cildi dış etkenlere karşı korur ve cilt lekelerini gidermeye yardımcı olur. Yaraların daha hızlı iyileşmesini sağlar.
Kırışıklıkların azalmasını sağlar. Yeni kırışıklıkların oluşmasını önler.
Havuç suyu kan temizleyici özelliği sahiptir ve damar tıkanıklığının önüne geçmeye yardımcı olur.
Kalp sağlığını destekler.
Havuç suyu beyin sağlığını destekler. Beyindeki sinir hücrelerini koruyarak zarar görmüş hücreleri onarmaya yardımcı olur.
Yüksek kolesterolün düşmesine yardımcı olabilir.