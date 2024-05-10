A vitamini hakkında bilmeniz gerekenler! A vitamini eksikliği belirtileri
Yağda çözülebilen ve karaciğerde depolanan A vitamininin vücutta birçok önemli işlevi vardır. A vitamini göz sağlığı açısından oldukça önemlidir. Gözün belirli pigmentler üretmesi gerekir. A vitamini eksikliği bu pigmentlerin üretimini durdurarak gece körlüğüne yol açar. Peki, A vitamini eksikliği belirtileri nelerdir. A vitamini hangi besinlerde bulunur. İşte detaylar…
A vitamini nedir?
A vitamini diğer adı ile retinol, yağda çözülebilen ve karaciğerde depolanan bağışıklık sistemini destekleyen güçlü bir antioksidandır. A vitamini, vücut için hayati öneme sahip olan bir vitamin türüdür.
A vitamini faydaları nelerdir?
A vitamini ‘Retina’ adı verilen, gözün ışığı algılayan tabakasının normal fonksiyonunu destekler. Işığı algılamak ve gece görüşünü iyileştirmek için gereklidir.
A vitamini bağışıklık sisteminin sağlıklı kalmasına ve en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olur.
A vitamini kemiklerin sağlıklı kalmasını ve güçlenmesini destekler.
A vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir.
A vitamininin cilt yenileme ve koruyucu etkisi vardır. Sivilce ve akne oluşumunun önlenmesine yardımcı olur.
Hücre zarı ve DNA gibi yapısal alanlarda oluşabilecek herhangi bir zarardan korunmada etkilidir.