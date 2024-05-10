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  4. A vitamini hakkında bilmeniz gerekenler! A vitamini eksikliği belirtileri

A vitamini hakkında bilmeniz gerekenler! A vitamini eksikliği belirtileri

Yağda çözülebilen ve karaciğerde depolanan A vitamininin vücutta birçok önemli işlevi vardır. A vitamini göz sağlığı açısından oldukça önemlidir. Gözün belirli pigmentler üretmesi gerekir. A vitamini eksikliği bu pigmentlerin üretimini durdurarak gece körlüğüne yol açar. Peki, A vitamini eksikliği belirtileri nelerdir. A vitamini hangi besinlerde bulunur. İşte detaylar…

A vitamini hakkında bilmeniz gerekenler! A vitamini eksikliği belirtileri - Sayfa 1

A vitamini nedir?

A vitamini diğer adı ile retinol, yağda çözülebilen ve karaciğerde depolanan bağışıklık sistemini destekleyen güçlü bir antioksidandır. A vitamini, vücut için hayati öneme sahip olan bir vitamin türüdür.

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A vitamini hakkında bilmeniz gerekenler! A vitamini eksikliği belirtileri - Sayfa 2

A vitamini faydaları nelerdir?

A vitamini ‘Retina’ adı verilen, gözün ışığı algılayan tabakasının normal fonksiyonunu destekler. Işığı algılamak ve gece görüşünü iyileştirmek için gereklidir.

A vitamini bağışıklık sisteminin sağlıklı kalmasına ve en iyi şekilde çalışmasına yardımcı olur.

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A vitamini hakkında bilmeniz gerekenler! A vitamini eksikliği belirtileri - Sayfa 3

A vitamini kemiklerin sağlıklı kalmasını ve güçlenmesini destekler.

A vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirir.

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A vitamini hakkında bilmeniz gerekenler! A vitamini eksikliği belirtileri - Sayfa 4

A vitamininin cilt yenileme ve koruyucu etkisi vardır. Sivilce ve akne oluşumunun önlenmesine yardımcı olur. 

Hücre zarı ve DNA gibi yapısal alanlarda oluşabilecek herhangi bir zarardan korunmada etkilidir.

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