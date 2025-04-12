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  4. ABD mi yoksa Çin mi daha güçlü? Tek tek karşılaştırıldı: Askeri, ekonomi, teknoloji, doğal kaynak...

ABD mi yoksa Çin mi daha güçlü? Tek tek karşılaştırıldı: Askeri, ekonomi, teknoloji, doğal kaynak...

ABD ile Çin arasında ticaret savaşı dünyanın gündemine otururken Global Fire Power'ın verileri doğrultusunda iki ülkenin sahip olduğu güç karşılaştırıldı.

ABD mi yoksa Çin mi daha güçlü? Tek tek karşılaştırıldı: Askeri, ekonomi, teknoloji, doğal kaynak... - Sayfa 1

ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri, Trump yönetiminin yeni vergi tarifeleri uygulamaya başlamasıyla daha da derinleşti. Trump'ın tutumu, iki ülke arasındaki ekonomik ve politik rekabeti yeniden alevlendirdi.

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ABD mi yoksa Çin mi daha güçlü? Tek tek karşılaştırıldı: Askeri, ekonomi, teknoloji, doğal kaynak... - Sayfa 2

ABD, uzun yıllardır dünya ekonomisinin lideri konumunda bulunurken, Çin hızla yükselen ekonomik gücüyle dikkat çekiyor. Her iki ülkenin de kendine özgü avantajları ve zorlukları bulunmakta ve bu durum, güç mücadelesinin karmaşıklığını artırıyor.

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ABD mi yoksa Çin mi daha güçlü? Tek tek karşılaştırıldı: Askeri, ekonomi, teknoloji, doğal kaynak... - Sayfa 3

Hangi ülkenin daha güçlü olduğu sorusu, birçok faktörün dikkate alınmasını gerektiriyor ve bu rekabetin sonuçları, gelecekteki küresel güç dengelerini şekillendirebilir.

İŞTE ABD VE ÇİN KARŞILAŞTIRMASI...

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ABD mi yoksa Çin mi daha güçlü? Tek tek karşılaştırıldı: Askeri, ekonomi, teknoloji, doğal kaynak... - Sayfa 4

EN GÜÇLÜ ORDULAR:

ABD:  1. SIRADA

ÇİN:  3. SIRADA

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