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  4. * Acı biber * turşusunu kütür kütür yapıyor ; Limon tuzu yerine bunu eklemelisiniz

* Acı biber * turşusunu kütür kütür yapıyor ; Limon tuzu yerine bunu eklemelisiniz

Evde * acı biber * ya da jalapeno turşusu yaparken limon tuzu yerine bunu ekleyin kütür kütür oluyor

* Acı biber * turşusunu kütür kütür yapıyor ; Limon tuzu yerine bunu eklemelisiniz - Sayfa 1

Sıcak günlerin sonlarına doğru ev hanımları turşu hazırlıklarını hızlandırdı. Domates, biber, salatalık, karışık, karnabahar derken turşu hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

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* Acı biber * turşusunu kütür kütür yapıyor ; Limon tuzu yerine bunu eklemelisiniz - Sayfa 2

Bu sıralar en çok revaçta olan turşu ise acı biber oldu. Meksika’ya ait olduğu bilinen jalapeno turşusu için hanımlar adeta sıraya girdi.

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* Acı biber * turşusunu kütür kütür yapıyor ; Limon tuzu yerine bunu eklemelisiniz - Sayfa 3

Pazarcılar adeta jalapeno turşusu yetiştiremez oldu. Peki acı biber olan jalapeno turşusunu kütür kütür yapmak için ne gerekiyor?

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* Acı biber * turşusunu kütür kütür yapıyor ; Limon tuzu yerine bunu eklemelisiniz - Sayfa 4

BİBERLERİ KÜTÜR KÜTÜR YAPMANIN SIRRI

PÜF NOKTA: Egeli olan Esma Hanım mutfağında hazırladığı acı biber turşusunu kütür kütür yapmak için kaya tuzu kullanıyor. Evet yanlış duymadınız limon tuzu yerine turşularına kaya tuzu atıyor. Bu sayede biberler erimiyor ve kütür kütür sert kalıyor.

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