* Acı biber * turşusunu kütür kütür yapıyor ; Limon tuzu yerine bunu eklemelisiniz
Evde * acı biber * ya da jalapeno turşusu yaparken limon tuzu yerine bunu ekleyin kütür kütür oluyor
Sıcak günlerin sonlarına doğru ev hanımları turşu hazırlıklarını hızlandırdı. Domates, biber, salatalık, karışık, karnabahar derken turşu hazırlıkları tam gaz devam ediyor.
Bu sıralar en çok revaçta olan turşu ise acı biber oldu. Meksika’ya ait olduğu bilinen jalapeno turşusu için hanımlar adeta sıraya girdi.
Pazarcılar adeta jalapeno turşusu yetiştiremez oldu. Peki acı biber olan jalapeno turşusunu kütür kütür yapmak için ne gerekiyor?
BİBERLERİ KÜTÜR KÜTÜR YAPMANIN SIRRI
PÜF NOKTA: Egeli olan Esma Hanım mutfağında hazırladığı acı biber turşusunu kütür kütür yapmak için kaya tuzu kullanıyor. Evet yanlış duymadınız limon tuzu yerine turşularına kaya tuzu atıyor. Bu sayede biberler erimiyor ve kütür kütür sert kalıyor.