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  4. Acil durum ve afet yönetimi bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Acil durum ve afet yönetimi bölümü nedir? İş alanları nelerdir?

Acil durum ve afet yönetimi bölümü; eğitim, bilgilendirme ve proje geliştirme gibi önlemleri alabilen, afet olması durumunda her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapabilecek yeterli bilgi, donanım ve beceriye sahip araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, Acil durum ve afet yönetimi bölümü kaç yıllıktır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…

Acil durum ve afet yönetimi bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 1

Acil durum ve afet yönetimi bölümü kaç yıllıktır?

Acil durum ve afet yönetimi bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.

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Acil durum ve afet yönetimi bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 2

 

Acil durum ve afet yönetimi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?

Acil durum ve afet yönetimi bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.

 

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Acil durum ve afet yönetimi bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 3

Acil durum ve afet yönetimi bölümünde hangi dersler okutulur?

Acil durum ve afet yönetimi bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:

Acil durum ve afet farkındalık eğitimi

Afet yönetimi

Arama kurtarma bilgisi ve etik değerler

Kentler, planlama ve afet risk yönetimi

Temel afet bilgisi

Afet yönetiminde sağlık hizmetleri

Acil çağrı yönetimi

Sürdürülebilir kentsel dayanıklılık

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Acil durum ve afet yönetimi bölümü nedir? İş alanları nelerdir? - Sayfa 4

Afet tıbbi ve yönetim bilgisi

Afet senaryosu ve tatbikatlar

Yangın ve yangın güvenliği

Afet psikolojisi ve sosyolojisi

Temel ilk yardım bilgisi

Kbrn Savunma ve güvenlik

Afet risk azaltma politikaları

Göç ve göç sorunları

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