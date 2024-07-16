Acil durum ve afet yönetimi bölümü nedir? İş alanları nelerdir?
Acil durum ve afet yönetimi bölümü; eğitim, bilgilendirme ve proje geliştirme gibi önlemleri alabilen, afet olması durumunda her türlü kayıp azaltıcı faaliyeti yapabilecek yeterli bilgi, donanım ve beceriye sahip araştırmacı ve girişimci uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen bir bölümdür. Peki, Acil durum ve afet yönetimi bölümü kaç yıllıktır? İş alanları nelerdir? İşte detaylar…
Acil durum ve afet yönetimi bölümü kaç yıllıktır?
Acil durum ve afet yönetimi bölümü, 2 yıllık bir ön lisans programıdır.
Acil durum ve afet yönetimi bölümü hangi puan türü ile öğrenci alır?
Acil durum ve afet yönetimi bölümü, TYT puan türü ile öğrenci alır.
Acil durum ve afet yönetimi bölümünde hangi dersler okutulur?
Acil durum ve afet yönetimi bölümünde okutulan derslerden bazıları şunlardır:
Acil durum ve afet farkındalık eğitimi
Afet yönetimi
Arama kurtarma bilgisi ve etik değerler
Kentler, planlama ve afet risk yönetimi
Temel afet bilgisi
Afet yönetiminde sağlık hizmetleri
Acil çağrı yönetimi
Sürdürülebilir kentsel dayanıklılık
Afet tıbbi ve yönetim bilgisi
Afet senaryosu ve tatbikatlar
Yangın ve yangın güvenliği
Afet psikolojisi ve sosyolojisi
Temel ilk yardım bilgisi
Kbrn Savunma ve güvenlik
Afet risk azaltma politikaları
Göç ve göç sorunları