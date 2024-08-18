Adanalı Köylü Kadınların Uyguladığı Yöntem : Salçanın Tam 1 Yıl Küflenmesini Önlüyor
Salçadaki ipeklenme ve küflenmenin önüne geçmek için Adanalı köylü kadınlara kulak verin
Salça yemeklerin olmazsa olmazlarındandır. Yemeğe lezzet katarken organik olan salçalar da besin değerini de artırır. Bu nedenle köylerde hazırlanan biber salçası ve domates salçası çok kıymetlidir.
Bu mevsimlerde ise ev hanımları da kendi evlerinde ve kendi imkanlarıyla kapya biberlerden biber salçası hazırlamaya başladı.
NOT: Eğer evde salça yapıyorsanız her günün sonunda mutlaka kurutma işlemi yaptığını tepside biriken fazla suyu alın. Bu sayede salçanız çok daha hızlı kuruyacaktır.
NOT 2: Eğer kalabalık ve tozlu bir bölgede bu işlemi yapıyorsanız salçanızın üzerine ince bir eşarp örtmek iyi bir fikir olabilir. Bu durumda hem tozlardan hem de irili ufaklı pisliklerden salçanızı koruyabilirsiniz.