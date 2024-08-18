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  4. Adanalı Köylü Kadınların Uyguladığı Yöntem : Salçanın Tam 1 Yıl Küflenmesini Önlüyor

Adanalı Köylü Kadınların Uyguladığı Yöntem : Salçanın Tam 1 Yıl Küflenmesini Önlüyor

Salçadaki ipeklenme ve küflenmenin önüne geçmek için Adanalı köylü kadınlara kulak verin

Adanalı Köylü Kadınların Uyguladığı Yöntem : Salçanın Tam 1 Yıl Küflenmesini Önlüyor - Sayfa 1

Salça yemeklerin olmazsa olmazlarındandır. Yemeğe lezzet katarken organik olan salçalar da besin değerini de artırır. Bu nedenle köylerde hazırlanan biber salçası ve domates salçası çok kıymetlidir. 

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Adanalı Köylü Kadınların Uyguladığı Yöntem : Salçanın Tam 1 Yıl Küflenmesini Önlüyor - Sayfa 2

Bu mevsimlerde ise ev hanımları da kendi evlerinde ve kendi imkanlarıyla kapya biberlerden biber salçası hazırlamaya başladı.

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Adanalı Köylü Kadınların Uyguladığı Yöntem : Salçanın Tam 1 Yıl Küflenmesini Önlüyor - Sayfa 3

NOT: Eğer evde salça yapıyorsanız her günün sonunda mutlaka kurutma işlemi yaptığını tepside biriken fazla suyu alın. Bu sayede salçanız çok daha hızlı kuruyacaktır.

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Adanalı Köylü Kadınların Uyguladığı Yöntem : Salçanın Tam 1 Yıl Küflenmesini Önlüyor - Sayfa 4

NOT 2: Eğer kalabalık ve tozlu bir bölgede bu işlemi yapıyorsanız salçanızın üzerine ince bir eşarp örtmek iyi bir fikir olabilir. Bu durumda hem tozlardan hem de irili ufaklı pisliklerden salçanızı koruyabilirsiniz.

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